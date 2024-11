Mapa Astral: entenda o que é e como fazer o seu grátis

A Astrologia é um ramo de conhecimento bastante utilizada para ajudar a desvendar diversos mistérios do mundo, principalmente aqueles relacionados a vida pessoal e o futuro. Ela é uma prática difundida desde o século 18, em que os corpos celestes influenciam a dinâmica da vida aqui na Terra, inclusive de todas as pessoas.

A partir da posição de um planeta, por exemplo, isto indicará como será a semana e até o ano de uma pessoa. Além disso, é possível saber as características de uma pessoa sabendo alguns dados do seu nascimento, traçando, assim, o seu Mapa Astral.

Segundo a Astrologia, é possível determinar qual o temperamento ou como será a vida profissional a partir do signo do zoodíaco, por exemplo. Por isso, saber sobre o próprio Mapa Astral é aprender os melhores caminhos para si. Inclusive, o Mapa Astral traz diversas informações que podem ser utilizadas no seu dia a dia para ter sucesso nos empreendimentos.

Como fazer o seu Mapa Astral

Para traçar o seu Mapa Astral é preciso ter acesso a algumas informações, que estão na Certidão de Nascimento, que é um documento oficial que todos devem ter:

Data de nascimento;

Hora exata do nascimento;

Cidade de nascimento.

SITES GRATUITOS PARA FAZER O SEU MAPA ASTRAL

Conheça alguns sites que podem fazer o seu Mapa Astral de forma gratuita:

Para acessar os sites, basta clicar nos nomes.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)