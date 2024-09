"O mapa astral do crush é o que mais chega no meu WhatsApp", diz a astróloga Jamille Queiroz

A astrologia é a prática de interpretar a posição dos astros e a sua influência na vida humana. E cada vez mais as pessoas vêm se interessando pelo assunto, pois é uma ferramenta de autoconhecimento e também de conhecimento do outro. Existe aquele time que quando está se relacionando umas das primeiras perguntas é o signo. E há aquelas pessoas que fazem até o mapa astral do crush. Baseado nisso, o episódio da semana do videocast Chá de Canela tem como tema “Quem nunca fez o mapa astral do crush?”, onde a astróloga Jamille Queiroz esclarece sobre essa realidade.

O episódio fica disponível nesta terça-feira (10), ao meio-dia, pelas plataformas de streaming do Grupo Liberal: Libplay e Youtube. E pelas principais plataformas de streaming como spotify, deezer e outros.

Jamille destaca que uma das principais demandas que recebe é justamente sobre esse cenário, “esse é o assunto que mais chega no meu whatssap”. Mas a astróloga sugere que durante a fase de início de relacionamento, onde as pessoas estão se descobrindo o melhor caminho é deixar a astrologia um pouco de lado, uma vez que pode ser um impedimento para engatar o relacionamento. "Não é bom saber o mapa astral nesse primeiro momento, é melhor deixar acontecer. Porque às vezes não é a questão do signo, mas sim a energia que a pessoa vai emanar”, explica.

Em decorrência de muitas informações que circulam na internet, muitas pessoas se acham entendedores da astrologia. Para a astróloga, existem diversos aspectos para serem analisados nesse processo. Mas como forma de entender um pouco sobre os planetas mais ligados a relacionamentos ela destaca a Vênus, “a vênus vai dizer quem não é o teu príncipe encantando”, pontua.

Durante a conversa, a astróloga pontua as principais características dos elementos astrais e as que mais combinam entre si. Para acompanhar as dicas, acompanhe o episódio completo.

Sobre o Chá de Canela

O Chá de Canela é um videocast que visa discutir temas pouco abordados ou assuntos tabus discutidos em roda de amigas, mas que acabam não ganhando visibilidade em meios tradicionais de comunicação.

A iniciativa foi concebida pelas jornalistas Ana Carolina Matos e Bruna Lima, em 2020, ainda como formato de podcast.Três anos depois, a iniciativa é ampliada para o audiovisual. Novos episódios são lançados toda terça-feira, ao meio-dia, na íntegra no LibPlay e redes de streaming como Deezer, Spotify e Apple Podcast, assim como nas redes sociais do projeto no Instagram, TikTok e Youtube.

Esta temporada tem parceria do Grupo Liberal.

Ficha técnica

Apresentação, roteiro e produção: Ana Carolina Matos e Bruna Lima

Produção audiovisual e edição: Arthur Moraes e Liana Gomes