'Depois da depressão eu passei pela transição de gênero e mudança na carreira', diz a cantora Hannah

Depois de uma trajetória na carreira gospel, a cantora paraense Hannah vem passando por várias mudanças em sua vida. Mas há três anos a vida da artista trans tomou novos rumos e ela dividiu um pouco da sua história durante o bate-papo no videocast Chá de Canela, que trouxe como tema da semana: “Já viveu a fase do desmame em um relacionamento?. O tema reflete sobre aquele momento de desapego que uma das partes do casal vive quando a relação não está boa.

O episódio fica disponível nesta terça-feira (28), ao meio-dia, pelas plataformas de streaming do Grupo Liberal: Libplay e Youtube. E pelas principais plataformas de streaming como spotify, deezer e outros.

VEJA MAIS

Hannah, que já foi Ed Luz, conta que começou a cantar aos cinco anos de idade na igreja evangélica. A partir disso, ela trilhou uma trajetória, a qual viajou quatro países, morou fora do estado e já estava consolidada. Mas a artista disse que não sentia uma felicidade completa. “Eu amo as coisas de Deus, sou muito grata a tudo que vivi, mas eu não estava totalmente feliz”, desabafa.

Os novos rumos da vida foram tomados quando a artista passou por uma fase de depressão, a qual foi contestadora para seus sentimentos e ideais. “Eu me questionava bastante e até que tive coragem de ir atrás da minha felicidade”, pontua. Hanna deu início à transição de gênero e largou a carreira gospel. Em meio a esse processo, a artista trans deu início com os novos projetos na música com o tecnopop.

.”Foi um momento difícil, mas graças a Deus por onde eu passei as pessoas sempre tiveram muito carinho comigo. Inicialmente foi muito difícil, mas depois as pessoas e a minha própria família entenderam que era a minha felicidade”, destaca a artista sobre essa fase da vida.

Hanna destaca que não se trata de um processo fácil, teve a fase do desmame, já que se tratou de um rompimento de um estilo de vida. “Foi preciso ter muita coragem para mudar esse ciclo. E eu pedi permissão de Deus para fazer toda essa mudança”, acrescenta a artista.

No primeiro momento, a artista começou a nova fase como Ed Luz, mas há dois meses mudou para Hannah. “Eu não estava satisfeita com esse nome, para mim ainda estava faltando algo”, completa.

Sobre o Chá de Canela

O Chá de Canela é um videocast que visa discutir temas pouco abordados ou assuntos tabus discutidos em roda de amigas, mas que acabam não ganhando visibilidade em meios tradicionais de comunicação.

A iniciativa foi concebida pelas jornalistas Ana Carolina Matos e Bruna Lima, em 2020, ainda como formato de podcast.Três anos depois, a iniciativa é ampliada para o audiovisual.Novos episódios são lançados toda terça-feira, ao meio-dia, na íntegra no LibPlay e redes de streaming como Deezer, Spotify e Apple Podcast, assim como nas redes sociais do projeto no Instagram, TikTok e Youtube.

Esta temporada tem parceria do Grupo Liberal.

Ficha técnica

Apresentação, roteiro e produção: Ana Carolina Matos e Bruna Lima

Produção audiovisual e edição: Arthur Moraes e Liana Gomes