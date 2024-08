“Nunca bebi, nunca usei drogas e não fumo há 26 anos”, diz Wanderley Andrade

Esse ano o artista Wanderley Andrade completou 60 anos de idade. Ele é pai de 10 filhos, viaja para vários cantos levando a música do Pará, mas também o rock in rol e está preparando um trabalho novo que faz conexão entre o Pará e a Bahia. Ele participou do videocast Chá de canela e falou sobre novidades, polêmicas e também respondeu a pergunta que é o tema da semana do videocast: “Qual o vício do traficante do amor? ”.

O episódio fica disponível nesta terça-feira (05), ao meio-dia, pelas plataformas de streaming do Grupo Liberal: Libplay e Youtube. E pelas principais plataformas de streaming como spotify, deezer e outros.

Wanderley disse que as pessoas costumam achar que ele tem alguns vícios, pelo seu estilo descontraído, mas ele disse que nunca ingeriu bebida alcoólica em sua vida, que há 26 anos não fuma e nunca usou nenhum tipo de droga ilícita. Mas ele disse que tem um vício, que pode ser chamado de hobby, que é cozinhar.

"Eu amo cozinhar, amo comprar temperos. Quando viajo para outros países costumo comprar temperos diferentes e também iguais aos que usamos para saber se tem o mesmo sabor. As lembranças que eu trago para as pessoas das minhas viagens são temperos”, disse o artista.

Wanderley também contou que está com aproximadamente 84 canções inéditas e que vai começar um trabalho que faz a conexão entre o Pará e a Bahia. Ele planeja gravar em alguma cidade do Pará e também em pontos de Salvador, capital da Bahia.

“Estamos em fase de negociação para ver a questão de espaço tanto aqui no Pará como também na Bahia e vamos dar início a esse trabalho com canções inéditas feitas por Davi Sales, compositor de artistas conhecidos nacionalmente como Ivete Sangalo”, pontua. Ainda sobre música, ele disse que Tony Sales deixou uma música inédita.

Sobre amores, Wanderley disse que é um homem romântico e que adora ter filhos. “Eu tenho 10 filhos e acho o máximo. Amo as mulheres da minha vida, me refiro também às minhas filhas. Eu sou do tipo de homem que deito no chão para a minha mulher passar por cima”, declarou o traficante do amor, como é conhecido pelos fãs.

Além do jeito irreverente e as canções clássicas do brega, o artista acabou ficando conhecido, por um período, em cancelar os shows. Sobre essa questão, Wanderley pontuou dois tipos de situação, que é quando o contratante não cumpre com algumas regras ou quando ocorrem imprevistos.

“Recentemente ocorreu um imprevisto quando eu estava no Oiapoque. Eu não ia conseguir chegar a tempo para a outra localidade e avisei. Nesse caso, devolvi o que precisava ser devolvido. Mas quando o cara contrata e não manda 50%, como a gente vai se locomover? Não tenho mais tempo para isso”, esclarece o artista.

Sobre o Chá de Canela

O Chá de Canela é um videocast que visa discutir temas pouco abordados ou assuntos tabus discutidos em roda de amigas, mas que acabam não ganhando visibilidade em meios tradicionais de comunicação.

A iniciativa foi concebida pelas jornalistas Ana Carolina Matos e Bruna Lima, em 2020, ainda como formato de podcast.Três anos depois, a iniciativa é ampliada para o audiovisual.Novos episódios são lançados toda terça-feira, ao meio-dia, na íntegra no LibPlay e redes de streaming como Deezer, Spotify e Apple Podcast, assim como nas redes sociais do projeto no Instagram, TikTok e Youtube.

Esta temporada tem parceria do Grupo Liberal.

Ficha técnica

Apresentação, roteiro e produção: Ana Carolina Matos e Bruna Lima

Produção audiovisual e edição: Arthur Moraes e Liana Gomes