“Há sete anos troco a academia pela conchinha”, diz a cantora Nega Lora

Estar em um relacionamento envolve uma série de questões como sentimentos, escolhas, individualidade e entre outros pontos que vão para além do amor. Por isso, pode-se dizer que é comum ver pessoas que estão casadas ou namorando questionando a vida a dois. Diante dessa reflexão, o videocast Chá de Canela convidou a cantora Nega Lora, que ficou conhecida pelo hit "São amores", para falar do tema "Você é do tipo que perde o brilho quando está em um relacionamento".

O episódio fica disponível nesta terça-feira (23), ao meio-dia, pelas plataformas de streaming do Grupo Liberal: Libplay e Youtube. E pelas principais plataformas de streaming como spotify, deezer e outros.

VEJA MAIS

Nega Lora diz que se identifica bastante com o tema do episódio, pois ela está há sete anos em uma relação e que percebe nitidamente que se acomodou para alguns âmbitos da vida. “Vocês estão falando com a pessoa que há sete ano vem vivendo isso, não digo o brilho, mas é uma questão de desinteresse, pois quando estamos apaixonadas a gente começa a deixar de ir para a academia para ficar de conchinha”, pontua a cantora.

Ela diz que percebe que esse tipo de reação ocorre com a vida de muitos casais, pois as pessoas acabam modificando a rotina e o estilo de vida. “E eu não aconselho isso para ninguém, pois o certo é se cuidar e não relaxar”, acrescenta a artista.

Além de deixar a academia de lado, Nega Lora diz que também é do time que deixou de sair com as amigas em prol do relacionamento. “Eu nem tenho amigas para sair. Antes elas até me chamavam, mas agora não recebo mais convites. Agora tem uma coisa, essa escolha é minha, não foi algo imposto por ele”, explica Nega Lora.

A artista diz que se sente bem na relação e que é recíproca, pois tem uma relação tranquila e de paixão com seu companheiro. “ A gente convive 24 horas por dia, por que ele trabalha comigo. Eu não sinto falta de sair e ter uma vida mais badalada, pois a nossa rotina já é bastante movimentada. O que eu acho é que só precisa se ajustar nessa questão do autocuidado, pois é algo que faz bem para o corpo e para a mente”, completa Nega Lora.

Além da falta de brilho, Nega também relembrou do início da carreira, do tempo em que se apresentava grávida e da culpa como mãe. E diz que antes do atual relacionamento, estava desacreditada do amor.

Sobre o Chá de Canela

O Chá de Canela é um videocast que visa discutir temas pouco abordados ou assuntos tabus discutidos em roda de amigas, mas que acabam não ganhando visibilidade em meios tradicionais de comunicação. A iniciativa foi concebida pelas jornalistas Ana Carolina Matos e Bruna Lima, em 2020, ainda como formato de podcast.

Três anos depois, a iniciativa é ampliada para o audiovisual.Novos episódios são lançados toda terça-feira, ao meio-dia, na íntegra no LibPlay e redes de streaming como Deezer, Spotify e Apple Podcast, assim como nas redes sociais do projeto no Instagram, TikTok e Youtube.

Esta temporada tem parceria do Grupo Liberal.

Ficha técnica

Apresentação, roteiro e produção: Ana Carolina Matos e Bruna Lima

Produção audiovisual e edição: Arthur Moraes e Liana Gomes