"O artista do norte está muito acima da média no Brasil", avalia Júlia Passos

Ser autêntico parece ser algo simples e fácil, mas muitas pessoas sentem dificuldade em ser o que são em decorrência de uma cobrança social. E para refletir um pouco sobre esse assunto, o videocast Chá de Canela convidou a cantora e compositora paraense, Júlia Passos, para falar sobre o tema "Quanto custa ser de verdade".

O episódio fica disponível nesta terça-feira (30), ao meio-dia, pelas plataformas de streaming do Grupo Liberal: Libplay e Youtube. E pelas principais plataformas de streaming como spotify, deezer e outros.

Júlia Passos é uma artista nascida no bairro do Telégrafo, em meio a uma família de artistas e que sempre atuou em projetos sociais na comunidade. Diante desse cenário e desse berço familiar, para a artista custa mais caro não ser de verdade, pois sustentar um personagem também é uma tarefa complicada.

"Essa pergunta me faz pensar que não ser de verdade custa mais caro. Eu sou uma mulher LGBT, faço parte de um estereótipo em que as pessoas questionam a minha sexualidade. Mas a minha família sempre contribuiu e ajudou para eu ser o que sou sem barreiras. Sei que as realidades são diferentes, mas no meu caso, custaria mais caro não ser de verdede", pontua a artista.

Outro ponto colocado pela artista é quanto ao limite tênue entre a Júlia artista e a Julia pessoa física. "Em muitos momentos essas pessoas se confundem, eu tento ser natural em todos os momentos. Mas a Julia do palco se transforma", acrescenta.

Ainda dentro do quesito artístico, Julia Passos avalia que mesmo em um bom momento e os olhos atentos ao Pará, muita gente questiona e duvida da capacidade dos artistas paraenses, mas para Júlia já está mais do que provado que a qualidade musical dos artistas paraenses estão acima de qualquer outra região.

"Uma bandeira que eu levanto é que os artistas do norte estão acima da média no Brasil. Quero ver um artista de fora tocar guitarrada, os artistas do Pará tocam o que é daqui e o que é de fora também. ", pontua Júlia Passos.

Sobre o Chá de Canela

O Chá de Canela é um videocast que visa discutir temas pouco abordados ou assuntos tabus discutidos em roda de amigas, mas que acabam não ganhando visibilidade em meios tradicionais de comunicação.

A iniciativa foi concebida pelas jornalistas Ana Carolina Matos e Bruna Lima, em 2020, ainda como formato de podcast.Três anos depois, a iniciativa é ampliada para o audiovisual.Novos episódios são lançados toda terça-feira, ao meio-dia, na íntegra no LibPlay e redes de streaming como Deezer, Spotify e Apple Podcast, assim como nas redes sociais do projeto no Instagram, TikTok e Youtube.

Esta temporada tem parceria do Grupo Liberal.

Ficha técnica

Apresentação, roteiro e produção: Ana Carolina Matos e Bruna Lima

Produção audiovisual e edição: Arthur Moraes e Liana Gomes