Cantora da Banda AR-15 fala sobre briga das Batidões e rebate ao ser chamada de 'cachorrinha'; Veja

A cantora Carol Lemos, que é vocalista da banda AR-15, banda paraense conhecida por ser vitrine de grandes artistas do Pará, é a convidada da semana do videocast Chá de Canela, que traz como tema “Em algum momento você já foi vilã na vida de alguém?”. Nesse episódio, a artista falou sobre ser envolvida na briga entre as cantoras Manu Batidão e Suanny Batidão, falou de como conheceu seu marido Harysson Lemos e dos projetos com a banda AR-15.

O episódio fica disponível nesta terça-feira (20), ao meio-dia, pelas plataformas de streaming do Grupo Liberal: Libplay e Youtube. E pelas principais plataformas de streaming como spotify, deezer e outros.

Em meio às desavenças e trocas de farpas virtuais, Carol Lemos diz que acabou sobrando para ela e alguns amigos, uma vez que foi chamada de “cachorrinha” em tom pejorativo. A artista diz que se sente entristecida pelo fato de serem mulheres rivalizando, “nós já temos tantas lutas para travar, é complicado ficarmos brigando entre si”, pontua.

A ofensa teria partido após uma reunião envolvendo Manu Batidão, Carol Lemos, Harysson Lemos e Rebeca Lindsay. “A Manu nos chamou para falar de trabalhos e novos projetos. Nesse dia, fizemos uma foto e publicamos nas redes sociais. A partir da publicação, fomos chamados de cachorrinhos, mas eu penso que o cachorro é o melhor amigo do homem”, comentou a artista.

Carol Lemos também contou como conheceu o marido, Harysson Lemos, com quem está casada há 11 anos e tem quatro filhos. “Nos conhecemos por intermédio de um casal de amigos, no início, eu não estava levando a sério, pois sei da fama de artista, mas até que ele começou a ser frio comigo e eu estranhei. Fomos conversando e estamos há 11 anos”, acrescenta Carol Lemos.

Sobre o tema da semana do Chá de Canela, Carol Lemos concorda que em algum ou alguns momentos da vida uma pessoa será vilã na vida de outras pessoas, uma vez que tudo depende do ponto de vista. Ela exemplifica que por um tempo foi vista como a pivô da separação do atual marido, Harysson Lemos e a cantora Rebeca Lindsay.

“Eles não estavam mais juntos, mas as pessoas me colocaram nessa posição. Eu e Rebeca nos damos super bem, o filho dela é meu filho”, pontua. Outro momento difícil que já enfrentou, foi quando uma pessoa do meio artístico espalhou que Carol trabalhava como garota de programa. “Eu fui atrás e descobri tudo”, acrescenta.

Carol tem 30 anos, mas diz que sempre foi uma pessoa lutadora e cheia de sonhos. Ela disse que já sonhou em ser modelo, sempre gostou de cantar e já trabalhou em várias funções, inclusive como bancária. “Eu sempre fui aquela pessoa virada, pois eu precisava trabalhar para pagar a minha faculdade. Até que comecei na banda AR-15, lá eu fui desde caixa até chegar nos palcos. Mas para isso, eu precisei estudar e me dedicar. Hoje estou muito feliz pelas conquistas”, comemora a cantora paraense.

A banda AR-15 vem fazendo vários shows pelo estado e vem trabalhando para novos lançamentos. Mas além da banda, a artista disse que ainda se divide entre as tarefas de casa ao lado da família e dos negócios ao lado do marido.

Sobre o Chá de Canela

O Chá de Canela é um videocast que visa discutir temas pouco abordados ou assuntos tabus discutidos em roda de amigas, mas que acabam não ganhando visibilidade em meios tradicionais de comunicação.

A iniciativa foi concebida pelas jornalistas Ana Carolina Matos e Bruna Lima, em 2020, ainda como formato de podcast.Três anos depois, a iniciativa é ampliada para o audiovisual.Novos episódios são lançados toda terça-feira, ao meio-dia, na íntegra no LibPlay e redes de streaming como Deezer, Spotify e Apple Podcast, assim como nas redes sociais do projeto no Instagram, TikTok e Youtube.

Esta temporada tem parceria do Grupo Liberal.

Ficha técnica

Apresentação, roteiro e produção: Ana Carolina Matos e Bruna Lima

Produção audiovisual e edição: Arthur Moraes e Liana Gomes