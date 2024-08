"Fiz o convite pelo instagram. O não eu já tinha", diz paraense Zaynara sobre feat com Pabllo Vittar

Que a cultura do Pará é forte e original, todo mundo sabe. Mas a impressão que se tem é que esse movimento vive uma trajetória de altos e baixos. Ora em evidência, ora esquecida. O que percebe-se, atualmente, é que os olhares estão voltados para o estado e para falar um pouco desse assunto o videocast Chá de Canela convidou a cantora paraense Zaynara para responder o tema da semana "O Pará furou a bolha?".

O episódio fica disponível nesta terça-feira (13), ao meio-dia, pelas plataformas de streaming do Grupo Liberal: Libplay e Youtube. E pelas principais plataformas de streaming como spotify, deezer e outros.

A artista, que saiu de uma vila de Cametá, interior do Pará, vem furando a bolha desse mundo da arte. No próximo mês de setembro, Zaynara fará parte do time de artistas que vão participar do Rock in Rio.

Durante a conversa no videocast, Zaynara concorda que o Pará está furando a bolha, porém, ela percebe que esse movimento é cíclico, uma vez que os olhares à cultura da Amazônia ocorrem de forma periódicas. "Eu percebo sim que os os olhares estão voltados para cá nesse momento, mas seria bom que esses olhares fossem constantes", pontua a artista.

Além do Rock in Rio, a artista já fez um feat com a Pabllo Vittar na canção "Quem manda em mim". Para Zaynara, essa parceria é significativa em vários aspectos, pois além da grandeza de Pabllo Vittar como artista tem também a contribuição em divulgar o beat melody.

"Os últimos trabalhos da Pabllo Vittar foram muito importantes para ajudar a divulgar a nossa música. Ela ter aceitado essa parceria teve muito significado", destaca a artista.

Zaynara também falou de como tudo aconteceu na vida como artista, já que é filha de pai músico e mãe com formação em teatro. Com apenas 22 anos, Zaynara já tem formação em nutrição e uma trajetória nos palcos. A jovem cantora tem orgulho de falar que é apadrinhada de Joelma, de quem é fã desde criança.

Sobre o Chá de Canela

O Chá de Canela é um videocast que visa discutir temas pouco abordados ou assuntos tabus discutidos em roda de amigas, mas que acabam não ganhando visibilidade em meios tradicionais de comunicação.

A iniciativa foi concebida pelas jornalistas Ana Carolina Matos e Bruna Lima, em 2020, ainda como formato de podcast.Três anos depois, a iniciativa é ampliada para o audiovisual.Novos episódios são lançados toda terça-feira, ao meio-dia, na íntegra no LibPlay e redes de streaming como Deezer, Spotify e Apple Podcast, assim como nas redes sociais do projeto no Instagram, TikTok e Youtube.

