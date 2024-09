"Quando eu tinha nove anos a minha mãe sumiu. É um mistério", revela Viviane Batidão

"As faces da mulher camaleoa" é o tema da semana do videocast Chá de Canela e a cantora Viviane Batidão foi a convidada, já que ela representa o time das mulheres que adora mudar de visual. Mas além do visual, a cantora falou sobre a conversa que está tendo com a Pabllo Vittar, para um possível feat. Falou sobre a nova fase da carreira e também sobre o sumiço de sua mãe, com quem não tem contato até hoje.

O episódio fica disponível nesta terça-feira (03), ao meio-dia, pelas plataformas de streaming do Grupo Liberal: Libplay e Youtube. E pelas principais plataformas de streaming como spotify, deezer e outros.

Um dos pontos mais delicados da entrevista foi quando a artista falou de maternidade. "Eu sempre quis ser mãe, o meu filho é o que tenho de mais importante", declara a artista. O quesito mãe reflete em várias questões na vida da artista, já que quando ela tinha nove anos de idade perdeu, de forma misteriosa, o contato com a mãe.

"Quando eu tinha nove anos a minha mãe sumiu. Abriu um buraco e ela sumiu", disse a artista. A cantora não conhece ninguém por parte da família materna. "Eu sei que minha mãe é cearense. Ela veio morar no Pará porque ela era empregada doméstica e a pessoa para quem ela trabalhava foi transferida. E assim ela conheceu o meu pai", explica a artista.

Viviane tem um irmão mais novo e ainda bem crianças os pais se separaram, pois a mãe da artista se mudou de Santa Izabel para Belém. "Eu e meu irmão ficamos morando com a minha avó paterna, mas até meus nove anos de idade eu tive contato com a minha mãe, pois ela nos visitava todos os finais de semana. Até que teve um réveillon em que ela não passou com a gente, Depois disso, ela sumiu totalmente. Isso é um mistério na minha vida", disse a artista emocionada.

Atualmente, Viviane Batidão vive uma nova fase na carreira, já que está sendo empresariada por um escritório de Fortaleza e está abrindo novas rotas de shows. "Eu já fiz show por todo o Pará, agora estamos caminhando para novas rotas. Estamos caminhando pelo nordeste, é como se fosse um recomeço", pontua a artista.

Por falar em carreira, a artista também falou que tem um desejo de fazer um feat com Pabllo Vittar, a qual também morou em Santa Izabel, onde Viviane nasceu. "Nós estamos conversando, quem sabe um feat", comentou.

Além de artista, Viviane é empresária e "dona de si", como ela mesma denominou. Ela destaca que sempre busca se atualizar para acompanhar as tendências e tecnologias como forma de proporcionar espetáculos autênticos e que deixem seus fãs satisfeitos. "Eu sou bem camaleoa tanto no meu visual, mas também com a minha carreira, pois vou mudando o tempo inteiro", disse a artista.

Sobre o Chá de Canela

O Chá de Canela é um videocast que visa discutir temas pouco abordados ou assuntos tabus discutidos em roda de amigas, mas que acabam não ganhando visibilidade em meios tradicionais de comunicação.

A iniciativa foi concebida pelas jornalistas Ana Carolina Matos e Bruna Lima, em 2020, ainda como formato de podcast.Três anos depois, a iniciativa é ampliada para o audiovisual. Novos episódios são lançados toda terça-feira, ao meio-dia, na íntegra no LibPlay e redes de streaming como Deezer, Spotify e Apple Podcast, assim como nas redes sociais do projeto no Instagram, TikTok e Youtube.

Esta temporada tem parceria do Grupo Liberal.

Ficha técnica

Apresentação, roteiro e produção: Ana Carolina Matos e Bruna Lima

Produção audiovisual e edição: Arthur Moraes e Liana Gomes

