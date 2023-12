Como interpretar Mapa Astral: saiba o significado de cada planeta

Você fez seu Mapa Astral mas não sabe o que significa todos os planetas? Não se preocupe, a Astrologia pode te ajudar a entender melhor a sua personalidade e como você se relaciona com o mundo.

Cada planeta no Mapa Astral representa um aspecto diferente da nossa personalidade, incluindo nossas emoções, pensamentos, comportamentos e relacionamentos. Para interpretar os planetas, é importante considerar o signo e a casa astrológica em que cada um está posicionado.

Sol no Mapa Astral: personalidade

O Sol é o planeta mais importante do Mapa Astral, pois representa a nossa essência e identidade. Ele está associado ao nosso ego, autoestima, vitalidade e criatividade. O signo solar revela como nos expressamos no mundo e como interagimos com os outros. A casa astrológica do Sol mostra a área da vida onde mais nos destacamos e buscamos reconhecimento.

Lua no Mapa Astral: emoção

A Lua representa nossas emoções, intuição e relacionamentos. Ela está associada ao nosso lado mais feminino, receptivo e intuitivo. O signo lunar revela como lidamos com nossas emoções e como nos sentimos seguros e confortáveis. A casa astrológica da Lua mostra a área da vida onde buscamos nutrição emocional e segurança.

Mercúrio no Mapa Astral: pensamento

Mercúrio representa nossa mente, comunicação e aprendizado. Ele está associado ao nosso raciocínio, a lógica e capacidade de aprender. O signo mercurial revela como pensamos e nos expressamos verbalmente. A casa astrológica de Mercúrio mostra a área da vida onde buscamos conhecimento e nossas ideias.

Vênus no Mapa Astral: relação

Vênus representa nossos relacionamentos, amor e beleza. Ela está associada ao nosso lado feminino, receptivo e sensual. O signo venusiano revela como nos relacionamos com os outros e como expressamos nossas emoções. A casa astrológica de Vênus mostra a área da vida onde buscamos harmonia e prazer.

Marte no Mapa Astral: objetivo

Marte representa nossa energia, ação e assertividade. O signo marcial revela como lidamos com nossas emoções e como expressamos nossa força de vontade. A casa astrológica de Marte mostra a área da vida onde buscamos desafios e conquistamos objetivos.

Júpiter no Mapa Astral: espiritualidade

Júpiter representa nossa expansão, crescimento e espiritualidade. Ele está associado à nossa fé, otimismo e capacidade de aprender. O signo jupiteriano revela como buscamos significado e propósito na vida. A casa astrológica de Júpiter mostra a área da vida onde buscamos oportunidades de crescimento e expansão.

Saturno no Mapa Astral: maturidade

Saturno representa nossas limitações, desafios e responsabilidade. Ele está associado à nossa maturidade, autocontrole e capacidade de perseverar. O signo saturnino revela como enfrentamos desafios e dificuldades. A casa astrológica de Saturno mostra a área da vida onde buscamos estabilidade e segurança.

Urano no Mapa Astral: individualidade

Urano representa nossa individualidade, originalidade e liberdade. Ele está associado à nossa capacidade de inovar, pensar fora da caixa e nos adaptar a mudanças. O signo uraniano revela como expressamos nossa individualidade e buscamos liberdade.

Netuno no Mapa Astral: espiritualidade

Netuno representa nossa espiritualidade, intuição e sensibilidade. Ele está associado ao nosso lado mais místico e sonhador. O signo neptunoiano revela como lidamos com emoções e buscamos significado espiritual. A casa astrológica de Netuno mostra a área da vida onde buscamos transcender a realidade material.

Plutão no Mapa Astral: renovação

Plutão representa nossa transformação, renovação e poder interior. Ele está associado à nossa capacidade de superar desafios e se reinventar. O signo plutoniano revela como lidamos com mudanças profundas e transformações. A casa astrológica de Plutão mostra a área da vida onde buscamos evoluir.

Interpretando os planetas

Para interpretar os planetas no Mapa Astral, é importante considerar o signo e a casa astrológica em que cada um está posicionado. O signo revela a natureza básica do planeta, enquanto a casa astrológica mostra a área da vida onde ele se expressa.

Por exemplo, uma pessoa com o Sol em Leão terá uma personalidade extrovertida, criativa e confiante. Se o Sol também estiver na casa 10, essa pessoa terá uma forte necessidade de se destacar e alcançar reconhecimento profissional.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)