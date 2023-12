Ano do Dragão: Veja o que o zodíaco chinês prevê para 2024

Diferente dos signos do zodíaco, o horóscopo chinês é baseado em criaturas que simbolizam períodos em anos, os quais são divididos em calendário solar e lunar. 2024 será o ano do Dragão, com características do elemento Madeira e da polaridade Yang.

O Dragão é considerado um dos mais nobres e importantes signos do zodíaco chinês. Ele é conhecido por representar a disposição para alcançar os sonhos mais impossíveis.

Oficialmente, o ano novo chinês é comemorado no dia 4 de fevereiro, pelo calendário solar e 10 de fevereiro pelo calendário lunar. Em 2024, o signo do dragão estará em alinhamento com a madeira Yang, sendo esta uma das combinações mais intensas e desafiadoras de todo o zodíaco chinês, pois remete ao sentido de imposição, que deixa mais difícil o aprendizado e as ações no mundo.

Apesar dos desafios, os astrólogos veem este ano como um período de otimismo e incentivo para descobertas, além da concretização de projetos de vida.

A energia deste símbolo chinês acarretará no impulsionamento para grandes feitos, mas essa força extravagante precisa ser tomada com cautela, para que não se manifeste de maneira egoísta

A dica para receber bem toda a simbologia do ano do Dragão é estabelecer um projeto de realização de um importante objetivo para 2024, seja ele um sonho antigo ou uma conquista que deseja.

Zodíaco chinês: o signo do dragão

Veja se você é do signo que irá reger 2024 para os chineses.

Os anos de nascimento para ser do signo do dragão: 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.