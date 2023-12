Ano Novo: 4 simpatias para conseguir amor e dinheiro em 2024

Faltam exatamente cinco dias para 2024 começar e, para atrair energias positivas, muitas pessoas buscam simpatias para aguardar a chegada do Ano Novo. Seja escolher a cor que atrai o que você deseja ou pular as famosas "cinco ondinhas", tudo é válido para conseguir o que cada um busca.

Confira 4 simpatias:

Simpatia das cores para atrair seus objetivos

Uma das mais populares tradições que marcam a virada do ano é a escolha da cor da roupa para aguardar a virada do ano. Para algumas pessoas, essa decisão vai muito além do estilo e trata-se de algo com um significado especial, capaz de influenciar as energias que moldarão 2024. Veja o significado de cada cor antes de realizar esta simpatia:

Amarelo: atrai dinheiro e prosperidade;

Vermelho ou rosa: amor, ousadia e coragem;

Branco: equilíbrio, paz e realizações;

Laranja: vitalidade, disposição e alegria;

Azul claro: equilíbrio, calma e melhora da saúde mental;

Verde: saúde física e esperança;

Lilás: conexão, intuição e sabedoria

Simpatia para atrair fartura

Em um prato, coloque sete folhas de louro em círculo. Sobre elas, escreva com lápis o seu desejo para 2024 em uma folha de papel em branco. Depois, jogue mel sobre o papel, feche-o e coloque dentro de uma româ.

No dia 6 - dia dos Reis - retire da fruta seis sementes e uma folha de louro e carregue na carteira como uma espécie de amuleto da sorte. Assim, você conseguirá atrair com mais facilidade tudo o que quer para o ano que vai iniciar.

Simpatia do dinheiro

Às 18h do dia 31, coloque em um pequeno prato sete moedas sobre sete folhas de louro. Em seguida, forme um círculo com estes ingredientes e, no centro, coloque uma fruta do conde ou romã e dentro insira seu pedido escrito.

Deixe todo o material ao relento até às 12h do 1º dia do ano. Depois, retire as moedas e doe para pessoas que necessitem do valor, até o fim do mesmo dia.

O restante do material, jogue no mar ou em um lago e repita seu desejo várias vezes enquanto realiza a ação.

Simpatia para conseguir um amor

Compre uma rosa amarela fechada e retire os espinhos dela. Pegue o cabo da rosa e corte no formato diagonal, mergulhe em uma taça de vidro com água e deixe ao lado da sua cama.

Em seguida, verbalize as características do amor que deseja para a sua vida, sem mencionar nomes ou pensar em uma pessoa específica. Por fim, no dia em que a rosa estiver completamente aberta, vá a uma janela ou no mar ou rio, e retire pétala a pétala ao mesmo tempo em que repete o pedido.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)