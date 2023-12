Ano Novo: Especialista indica as melhores cores para a virada de ano

Uma das tradições praticadas por muitos brasileiros no ano novo é a escolha certa de uma cor para a passagem de ano. O ritual é adotado como uma forma de atrair sorte através das cores, projetando assim boas energias para 2024.

De acordo com a astróloga Jamille Queiroz, que atende clientes em Belém, 2024 será regido pela cor azul, que deverá ser adotada para emanar mais paz e harmonia, uma vez que alguns conflitos poderão ocorrer neste novo ano.

“Quem dita a cor do ano é a numerologia e os orixás, e o azul é uma cor que vai beneficiar as pessoas, porque não será um ano fácil, principalmente em períodos de eclipses que ocorrerão no eixo Áries-Libra, os quais podem gerar alguns conflitos. Em 2023, tivemos o início dessa guerra no Oriente Médio e ela aconteceu justamente no eclipse Áries-Libra”, alerta Jamille.

A astróloga também explica que será necessário dar atenção às relações, as quais podem passar por turbulências neste novo ano.

“Os eclipses falam muito de trabalhar os relacionamentos de um modo geral, que não necessariamente serão harmônicos. Então para que a gente busque essa harmonia, é muito bom vestir o azul, porque essa cor transmite bastante dessa paz, tranquilidade e calmaria que vamos precisar”, afirma a especialista.

Jamille Queiroz explica a energia que cada cor emite às pessoas (Foto: Igor Mota)

O momento de escolher a cor da roupa para a virada de ano deve ser feito com inteligência. Segundo Jamille, certas cores não devem ser adotadas, uma vez que podem atrair energias negativas para as pessoas que as usam.

“É aconselhável evitar cinza e preto, porque são cores que absorvem bastante energia, e a gente vai estar no meio de multidões, então isso não é legal”, instrui a astróloga.

Confira abaixo as dicas da astróloga Jamille Queiroz acerca das melhores cores para se usar na virada de ano e seus respectivos benefícios para os usuários.

Branco: Paz

Tradicional nas festas de réveillon, o branco é para quem quer paz, quer conexões e tranquilidade na vida.

Vermelho e Rosa: Amor

Muita gente que quer buscar o amor usa o vermelho, mas a dica é usar o rosa. Porque o vermelho é aquele amor mais paixão, que às vezes pode ser passageiro. Já o rosa é um amor mais duradouro.

Amarelo: Prosperidade

Para quem quer prosperidade o amarelo sempre é uma boa cor porque ele atrai a alegria, então desperta a animação, que faz a gente correr atrás da prosperidade.

Azul: Harmonia

Esta cor será o símbolo de 2024 para garantir mais segurança, estabilidade e harmonia, principalmente na gestão de possíveis conflitos.