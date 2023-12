Ano Novo: veja o que abre e o que fecha nos dias 31/12 e 01/01 em Belém

O ano de 2023 está encerrando e muitas pessoas já se preparam para viajar e curtir o Réveillon fora da capital. E para quem fica em Belém, fique de olho no que abre e não abre neste período de festa.

Órgãos municipais

O expediente dos serviços municipais ligados à Prefeitura de Belém será facultativo na próxima sexta-feira (29), em todas as repartições públicas municipais, com exceção de pessoal vinculado às unidades e serviços considerados essenciais no atendimento à população. A decisão está publicada na Portaria Nº. 3.299/2023 – Semad/PMB, do Diário Oficial da última quarta-feira (27). No dia facultado, os órgãos da administração direta e indireta do município de Belém deverão designar servidores vinculados às suas áreas finalísticas, administrativas, financeira e contábil para responder às demandas em regime de plantão.

Órgãos estaduais

A Secretaria de Planejamento e Administração (Seplad) informa que, conforme o decreto N°. 3.630, de 28 de dezembro de 2023, fica facultado, nesta sexta-feira (29), o expediente nos órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, do Poder Executivo Estadual em razão das festas de Final de Ano. Também é facultado o expediente nas Estações Cidadania localizadas em Ananindeua, Belém, Itaituba, Marabá, Parauapebas, Santarém e Tucuruí.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou que as Unidades de Referência Especializada Presidente Vargas, Demétrio Medrado, Marcello Cândia, Doenças Infecciosas Parasitárias Especiais (Uredipe) e Materno-Infantil e Adolescente (Uremia) e os Caps tipos I e II de gestão estadual não vão funcionar na segunda-feira (01) e retornarão ao atendimento normal na terça-feira (02).

Já os Centros de Atenção Psicossocial tipo III (Grão Pará, Renascer e Marajoara) e a Unidade Básica da Pedreira vão manter apenas o serviço de urgência e emergência, devendo retomar o atendimento ambulatorial na terça-feira (02). Já a Policlínica Metropolitana, em Belém, não funcionará na segunda-feira (01) e a do Lago de Tucuruí atenderá apenas os usuários do setor de hemodiálise. O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém, não funcionará na segunda-feira (01) e retoma seus serviços na terça-feira (02).

A Santa Casa, Ophir Loyola e Hospital de Clínicas, em Belém, assim como o Hospital Regional de Cametá, Hospital Regional de Salinópolis e Hospital Regional de Conceição do Araguaia, que são os hospitais estaduais de gestão direta do Estado, funcionarão em regime de plantão para atendimento assistencial de pacientes internados e para casos de urgência e emergência, de acordo com os perfis de atendimento de referência de cada um.

Já as unidades gerenciadas por organização social vão funcionar normalmente na segunda-feira (01). Dentre elas, estão o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua; o Hospital Geral de Tailândia (HGT), o Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), em Breves; e o Hospital Regional Público do Leste, em Paragominas (HRPL). No Jean Bitar, as consultas ambulatoriais só serão retomadas na terça-feira (02).

Em Capanema, o Hospital Regional Público dos Caetés e a Policlínica dos Caetés funcionarão normalmente na segunda-feira (01). Já o Núcleo de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (Natea) não funcionará na segunda-feira (01) e retomará os serviços na terça-feira (02).

Doação de sangue

No sábado (30), as unidades de coleta da Fundação Hemopa com sede Belém, Shopping Castanheira e Shopping Metrópole vão funcionar das 7h30 às 17h. Já as unidades Castanhal, Santarém, Tucuruí, Altamira, Capanema, Marabá, Abaetetuba e Redenção não vão funcionar para coleta de sangue. No domingo (31) e na segunda-feira (01), todas as unidades estarão fechadas para coleta.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou o funcionamento dos bancos neste período. O último dia útil do ano para atendimento presencial ao público, com expediente normal para a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes, será no dia 28, quinta-feira. No dia 29,sexta-feira, não há expediente bancário e as instituições financeiras não abrem para atendimento presencial ao público.

Vale lembrar que, conforme previsto em Resolução do Conselho Monetário Nacional de 2020, não são considerados dias úteis para fins de operação bancária sábados, domingos e feriados de âmbito nacional e as agências bancárias não funcionam em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou federais. Por esse motivo, os bancos não funcionarão no 1 de janeiro (Confraternização Universal).

Espaços de lazer

Estação das Docas: situada no bairro da Campina, no domingo de réveillon (31) funcionará em horário especial, e no dia 1º de janeiro estará fechada, retornando ao horário habitual na terça-feira (2).

Dia 31/12/2023 (domingo) – aberta das 10h às 15h. Reabre às 21h, funcionando até 4h (réveillon das Docas 2024)

Dia 1º/01/2024 (segunda-feira) – fechado

Dia 02/01/2024 (terça-feira) – 10h à meia-noite

Parque Zoobotânico Mangal das Garças: situado no bairro da Cidade Velha, encerrará as atividades mais cedo no dia 31 e fechará ao público na segunda-feira (1º), retornando às atividades no dia 2, em seu horário normal, das 8 h às 18 h.

Dia 31/12/2023 (domingo) – das 8h às 16h

Dia 1º/01/2024 (segunda-feira) – fechado para manutenção

Dia 02/01/24 (terça) – das 8h às 18h

Parque Estadual do Utinga "Camillo Vianna": localizado no bairro Curió-Utinga, fechará mais cedo no domingo (31), não abrirá ao público, excepcionalmente, no dia 1º de janeiro, e estará fechado para manutenção semanal na terça-feira (02) retornando às atividades na quarta-feira (03).

Dia 31/12/2023 (domingo) – das 6 h às 13h

Dia 1º/01/2024 (segunda-feira) – fechado excepcionalmente

Dia 02/01/2024 (terça-feira) – fechado para manutenção

Dia 03/01/2024 (quarta-feira) – das 06h às 17h

Espaços culturais

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) informou que o horário de funcionamento dos espaços culturais para a véspera do Ano Novo, dia 31 de dezembro, e para o feriado da Confraternização Universal, no dia 1º de janeiro de 2024 funcionarão em horários especiais. Todos os espaços funcionam normalmente a partir do dia 2 de janeiro.

31/12 - Véspera de Ano Novo:

Parque da Residência - 9h às 17h

Estação Cultural de Icoaraci - Fechado

Arquivo Público do Pará - Fechado

Parque Urbano Belém Porto Futuro - Fechado

Theatro da Paz - Fechado

Museus e Memoriais do Estado - Fechados

01/01 - Confraternização Universal:

Parque da Residência - Fechado

Estação Cultural de Icoaraci - Fechado

Arquivo Público do Pará - Fechado

Parque Urbano Belém Porto Futuro - 15h Às 20h

Theatro da Paz - Fechado

Museus e Memoriais do Estado - Fechados.

Espaço São José Liberto

Devido às datas comemorativas do fim do ano, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) informou que Espaço São José Liberto (ESJL), na Praça Amazonas, no bairro do Jurunas, em Belém, abrirá das 10h às 18h, npróximo sábado (30). E, no domingo (31), das 10h às 14h. Na segunda-feira (1 de janeiro), feriado do Dia da Confraternização Universal da Paz, o espaço estará fechado. As atividades no local retornam na terça-feira (2 de janeiro), das 10h às 18h.

Bosque Rodrigues Alves

O Bosque Rodrigues Alves e a praça Milton Trindade, o Horto Municipal, vão ter funcionamento diferenciado neste final de semana de Réveillon. No sábado, 30 de dezembro, o horário do Bosque Rodrigues Alves vai ser das 8h às 14h. Já no domingo, 31, e segunda-feira, 1º de janeiro, o Jardim Zoobotânico da Amazônia estará fechado. O Horto Municipal, por sua vez, vai funcionar normalmente no sábado, das 8h às 18h, e no domingo, 31, será das 8h às 14h. Na segunda-feira, 1º de janeiro, o espaço estará fechado.

Equatorial Pará

Nesta segunda-feira, 1º de janeiro, feriado de Ano Novo, as agências de atendimento ao público da Equatorial Pará e os postos do E+ Reciclagem estarão fechados. As atividades presenciais irão retornar normalmente na terça-feira, 2, a partir das 8h.

Polícia Civil

Apenas as delegacias 24h funcionarão em regime de plantão - RMB: São Brás, Sacramenta, Marambaia, Cidade Nova, Ananindeua, Marituba, Icoaraci, Benevides, Mosqueiro, Outeiro. As demais unidades ficam fechadas. Entretanto as unidades do interior do estado recebem reforço no quantitativo de policiais.

Shopping centers

Shopping Metrópole

30/12

Lojas e quiosques: 10h às 22h;

Paça de alimentação e lazer: 10h às 22h;

Cinema: De acordo com a programação.

Obs.: Na sexta e no sábado (29 e 30) a praça de alimentação vai funcionará até as 23h.

31/12

Lojas e quiosques: 9h às 19h;

Praça de alimentação e lazer: 10h às 19h;

Cinema: De acordo com a programação.



01/01

Todo o shopping estará fechado

Cinema: fechado

Boulevard Shopping Belém

31/12 (Domingo)

Lojas – 09h às 16h

Praça de Alimentação e Lazer – 09h às 16h

Restaurantes – 11h às 16h

01/01/24 (Segunda-feira) - Ano Novo

Fechado, exceto cinema.

Parque Shopping Belém

31/12 (Domingo)

Lojas – 09h às 16h

Praça de Alimentação e Lazer – 09h às 16h

Outback - 11h à 16h

Coffee Lovers - 09h à 16h

Cinema - Fechado

01/01/24 (Segunda-feira) - Ano Novo

Todo o Shopping estará fechado, exceto cinema, que funcionará de acordo com a sua programação e o Outback.

Outback - 13h às 22h

Pátio Belém

Dia 30/12 - 10h às 22h

Dia 31/12 - 9h às 16h

Dia 01/01/24 - Lojas fechadas.

Somente Cinema aberto.

Shopping Bosque Grão Pará

Domingo - 31/12/2023 - Véspera de Ano Novo

Lojas e Quiosques – 9h às 16h

Praça de Alimentação – 9h às 16h

Lazer e entretenimento – 9h às 16h

Cinema, Teatro, Restaurantes, Academia e Crossfit - Conforme a programação

Segunda-feira - 1/1/2024 - Ano Novo

Lojas – Fechadas

Cinema – Conforme Programação

Restaurantes – Facultativo

Shopping Castanheira

31 (domingo) = 9h às 16h.

01.01.24 = fechado.