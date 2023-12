Compras do tradicional banho de cheiro da virada movimentam o Ver-o-Peso

Nesta quinta-feira (28), faltando três dias para o início de 2024, o mercado do Ver-o-Peso, em Belém, apresenta grande movimentação de paraenses e turistas em busca do famoso banho de cheiro da virada. A tradicional simpatia para atrair prosperidade, paz, saúde, amor e outros benefícios para o novo ano que irá iniciar costuma ser um dos itens mais escolhidos por quem quer atrair boas energias.

Banho de Cheiro da virada do ano (Imagem: Marx Vasconcelos / Especial para O Liberal)

Para ajudar os clientes no momento da compra do banho de cheiro, as erveiras preparam uma única garrafa que é voltada a atrair todas as boas energias que as pessoas buscam. Dona Maria Iracilda Siqueira de Oliveira, que trabalha como erveira há mais de 45 anos, destaca os benefícios do banho.

“Isso daqui já leva chama, abre caminho, que é para abrir os caminhos da felicidade, o vence tudo, o manjericão, oriza, a pataqueira, chega-te a mim, vinde de cá, priprioca, patchouli. Todas as ervas que são para trazer coisas boas. Ele atrai dinheiro, amor, saúde. Principalmente quem trabalha com ramo de comércio e dinheiro. Se quer lucro de venda, pode jogar da porta da frente para dentro. Que é para entrar dinheiro. Se você trabalha fora, você toma o seu banho e sai”, afirma a erveira.

Maria Iracilda Siqueira de Oliveira (Imagem: Marx Vasconcelos / Especial para O Liberal)

Além disso, a vendedora ainda ensina como o banho deve ser usado para poder funcionar. “Primeiramente você toma a limpeza, que é o descarrego para tirar todas as coisas negativas. Toma hoje, depois toma o banho normal, depois mistura na água e joga do pescoço para baixo. Deixa ficar três minutos no corpo, depois joga na água e se enxugue. Vista a sua roupa e dê uma voltinha pela rua, para deixar fora tudo de ruim”, explica ela.

Socorro Loura (Imagem: Marx Vasconcelos / Especial para O Liberal)

Na barraca da erveira Socorro Loura, que trabalha há mais de 40 anos no Ver-o-Peso, várias pessoas já se amontoavam para comprar o banho de cheiro. Ela deixou preparada a simpatia em uma garrafa de 2 litros, para ser usada pela família toda.

“Não é nada de passar, tem que se banhar com essas ervas que vão trazer coisas boas. A gente também tá vendendo um que é o kit e saí a 20 reais, mas fazemos três por 50 reais. Ele já vem pronto tanto o banho para atrair coisas boas quanto o descarrego, que é para a pessoa se limpar. Esse é o banho de sorte para entrar em 2024 com o pé direito. Muita saúde, muito sucesso que vem”, afirma.

(Imagem: Marx Vasconcelos / Especial para O Liberal)

Crença e realização

Uma das pessoas que comprou o banho de cheiro da virada foi Plácido Alvino Neto, de 50 anos. Ele conta que todos os anos faz a simpatia juntamente com a família.

“Quero atrair boas energias e prosperidade de maneira geral. Venho aqui todos os anos fazer essa compra, pois moro aqui em Belém. Estou levando o banho para toda a família. Eu, minha esposa e meu filho vamos tomar esse banho aqui. E a minha mãe já comprou para ela com o papai. Eles tomam na casa deles. E as minhas irmãs também. É uma tradição de família. Depois do banho desse ano, eu já passei numa pós-graduação dentro do local em que eu trabalho. Tomei o banho pensando em atrair isso e eu consegui”, revela Plácido.

Plácido Alvino Neto (Imagem: Marx Vasconcelos / Especial para O Liberal)

A professora Rosângela Carvalho, que é natural de São Miguel do Guamá mas mora em Brasília, também comprou alguns itens para atrair boa sorte em 2024. “Comprei uns perfumes que são o cheiro do Pará. E um produto, um remédio caseiro para o meu pai cuidar da gastrite. Todo ano nós passamos Natal e Ano Novo aqui com a família e fazemos essas compras tradicionais. Aproveitamos quando estamos em Belém para vir aqui e fazer a feira”, afirma.

Rosângela Carvalho (Imagem: Marx Vasconcelos / Especial para O Liberal)