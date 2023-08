Quais são os signos que mais traem? Confira o top 4 do Zodíaco

Para aqueles que acreditam na astrologia, saber o signo do (a) parceiro (a) é fundamental para manter o relacionamento, ou pelo menos, ver a probabilidade de ‘match’. Para os astros, o signo solar- definido pela data de nascimento- define a personalidade e caráter da pessoa, assim como os desejos e necessidades em relacionamentos.

VEJA MAIS

Mesmo com leitura de mapas astrais, as análises astrológicas não prevêem o resultado de uma vida amorosa, como por exemplo, se a pessoa vai ser fiel ou não. No entanto, os astros indicam tendências de comportamentos entre alguns signos. Confira!

1- Gêmeos

Comunicativos e curiosos, pessoas do signo de Gêmeos gostam de novas aventuras e emoções para se sentir vivo. Nesse caso, relacionamentos monótonos podem sufocar ou fazê-los perder o interesse, levando geminianos à traição.

Os nativos desse signo buscam estabelecer novas conexões por meio da comunicação, expandindo o horizonte intelectual.

2- Peixes

O signo de Peixes é visto como o mais carente do zodíaco e vive em busca de alguém para amar e se sentir amado. Por conta da insegurança, gostam de fantasiar e ter um leque de possibilidades para não ficar só. Além do lado apaixonado e sensível que marcam o romantismo, piscianos (as) são do elemento água, podendo ser mutáveis e escorregadios.

Sua volubilidade emocional é uma das coisas que podem levá-los a trair. Também são pessoas que não encontram a coragem necessária para expressar suas insatisfações em uma relação e seguem a vida esperando que o outro resolva tudo por eles.

3- Áries

Por ser do elemento de Fogo, o signo de Áries sempre tem vitalidade e quer viver com paixão. Geralmente, os arianos são ‘fogo de palha’ e vivem em busca de fortes emoções por serem impulsivos. Nos relacionamentos, são passionais e tem facilidade de se apaixonar intensamente. Mas, do mesmo jeito que se interessam por alguém, também se desinteressam. Relações com arianos podem ser tempestuosas, mas, sem dúvidas, são leais e autênticas, cheias de reviravoltas e aventuras.

4- Escorpião

Considerado o signo mais infiel, Escorpião representa o desejo, o sexo e a paixão. Se não faz sexo, pensa nisso o tempo inteiro; se namora, pensa também. São profundos como a água do seu elemento e amam dessa forma. Além do mais, é conhecido pelo ciúme, possessividade e vingança. Tais aspectos podem se tornar o motivo para a traição.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)