Ex-Integrante do Rouge revela casos com mulheres: 'Fui amante da minha fisioterapeuta'

Karin Hils, cantora e atriz de 44 anos e ex-membro da banda Rouge, discutiu abertamente sobre sua sexualidade e seus relacionamentos com mulheres em uma entrevista ao podcast DiaCast. Karin lembrou sua primeira experiência com uma mulher, em 2007, quando ela tinha 28 anos.

"Desde que eu me entendo por gente, sempre soube que teria um relacionamento com uma mulher. Achava a beleza feminina algo fantástico, divino. Admirava o cabelo, a boca, o jeito. Mas havia essa questão da sociedade... Gosto muito de homens. A maioria dos meus namoros foi com homens, mas nunca descartei a possibilidade de namorar uma mulher. Foi então, em 2007, que tive minha primeira namorada", disse ela, que já namorou André Marinho, ex-membro do Broz.

Karin compartilhou que durante todo o relacionamento com sua primeira namorada, teve que manter sua sexualidade em segredo da família dela. "Começamos a namorar. Era bem complicado, porque a família dela não sabia, então eu era apresentada como amiga da família. Não deu muito certo, ou durou o tempo que tinha que durar."

A atriz, que está atualmente na novela infantil "A Infância de Romeu e Julieta", admitiu ter ficado confusa no final do relacionamento. "Havia muita pressão, ela era bastante ciumenta, e eu estava fazendo um espetáculo em outra cidade. Eu gostava dela, mas comecei a ficar indecisa. Terminamos, e após isso eu me envolvi com um rapaz. Pensei: 'Talvez eu queira voltar a me relacionar com homens'. Por isso, não gosto de me rotular."

Com risos, a artista confessou ter sido amante da namorada de um ex-affair. "Acabei me tornando amante da namorada do meu ex-affair. Ele não tinha ideia. Achava que estava arrasando. Encontrei essa mulher incrível numa balada, e nós duas arrasamos (risos). Me arrumei toda para encontrar essa moça, e ela me revelou que estava apaixonada por outra pessoa. Depois, contei para o rapaz: 'Você nem imaginava, mas nós tínhamos algo'."

Após isso, Karin afirmou que teve um relacionamento com Luana, sua fisioterapeuta, a quem descreveu como a "cara da Anitta". "Depois disso, voltei a ser amante. Dessa vez, foi com uma fisioterapeuta que era a cara da Anitta. Ela estava noiva. Quando percebi que estava apaixonada, expressei meus sentimentos, e ela respondeu: 'Eu também'. A convidei para jantar... (risos)", disse ela, lembrando de um encontro inesperado entre ela, a fisioterapeuta, o noivo dela e a família, que também não sabiam do romance.

"Eu brincava: 'Estou pegando essa gata!' (risos). Vivi. Ainda vivo. Gosto de pessoas, de indivíduos inteligentes, vivos, atraentes. Pessoas que me aceitam como sou. Não teria problema em estar com um homem e nos interessarmos por uma mulher e, juntos, decidirmos: 'Vamos nessa'. Ah, gente, chega", concluiu ela.