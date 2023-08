Signo 29/08: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça-feira

O horóscopo do dia desta terça-feira (29/08) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Apesar de pensar no futuro, é crucial focar no presente, ariano. O planejamento é fundamental.

Touro (21/04 - 20/05)

Direcione seus projetos, mas evite excesso de exigência ou autoritarismo, taurino. A cautela é aconselhada.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Ouça antes de opinar com intensidade, geminiano. O momento favorece seu autodesenvolvimento.

Câncer (21/06 - 22/07)

Inicia novas etapas, canceriano. A ação e ousadia são importantes, mas moderadas a intensidade.

Leão (23/07 - 22/08)

Valorize relações e parcerias, leonino. A escuta ativa é a chave para ser ouvido.

Virgem (23/08 - 22/09)

Dia movimentado, virginiano. Concentre-se no presente e mantenha o foco.

Libra (23/09 - 22/10)

Use sua persuasão com equilíbrio, libriano. Evite parecer egocêntrico.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Foque na família e em assuntos domésticos, escorpiano. Explore suas questões íntimas.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Controle o fluxo de pensamentos acelerados, sagitariano. Cultive a atenção plena.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Gerencie suas finanças, capricorniano. Olhe para o futuro e defina prioridades.

Aquário (21/01 - 19/02)

Cuide de si mesmo, aquariano. Respeite seu ritmo e bem-estar.

Peixes (20/02 - 20/03)

Mantenha a saúde emocional, pisciano. Valorize a espiritualidade e fique atento aos sinais do universo.