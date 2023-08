Azzy, de 'Vai Na Fé', acusa rapper Ryan Realcria de agressão

Azzy, cantora e atriz da última novela das sete, ‘Vai na Fé’, contou nesta terça-feira, 19, ter sofrido violência psicológica e doméstics do rapper Ryan Realcria. Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou uma live se pronunciando sobre os episódios de agressão.

No vídeo, ela conta ter apanhado do cantor na frente das filhas e sofrido agressões após abortar outro bebê. Posteriormente, Azzy postou fotos de machucados supsotamente causados pelo cantor.

Na sequência de stories, Azzy também mostrou uma suposta conversa entre o cantor e sua mãe, onde ela culpa o filho por problemas na amamentação da cantora, devido a brigas e agressões.

Além do mais, a Ivy, de ‘Vai na Fé’, expôs conversas com pessoas que presenciaram brigas entre o ex-casal e garotas que se relacionaram com o rapper no passado. Confira o vídeo completo:

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)