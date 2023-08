Faustão recebeu coração de jogador amador de futebol que sofreu AVC, diz colunista

O jogador de futebol amador Fábio Cordeiro da Silva, de 35 anos, é apontado como doador do coração recebido por Fausto Silva. Ele tinha o mesmo tipo sanguíneo do apresentador e já havia informado a família sobre a intenção de ser um doador de órgãos. As informações foram publicadas na coluna do jornalista Gabriel Perline, do portal IG, na tarde desta segunda-feira (28).

De acordo com a coluna, Fábio morreu no último sábado (26), em decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC) enquanto trabalhava como azulejista, no último dia 23 de agosto. A morte cerebral do jogador amador foi confirmada pelos médicos na manhã do mesmo dia.

“Fábio estava na Casa de Saúde de Santos, que fica ao lado da sede do clube Portuguesa Santista, que autorizou o pouso de dois helicópteros para que fosse feito o transporte do coração em tempo hábil”, disse o texto.

Apesar de não existir informações sobre a identidade do doador que ajudou Faustão, e muito menos de quem seria o verdadeiro receptor, já que as informações são sigilosas e protegidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), especula-se que Fábio seja o responsável por ajudar o ex-apresentador.