Filho de Faustão ‘rebate’ críticas à rapidez de transplante do pai: ‘Informe-se antes de julgar’

Após o transplante de coração ao qual Fausto Silva foi submetido no último domingo (27), uma série de mensagens questionando a rapidez com que o apresentador conseguiu um órgão compatível começaram a circular nas redes sociais. A maioria insinuava que o ex-apresentador havia pulado a fila por tratar-se de alguém que tem dinheiro. Cansado das especulações, o filho de Faustão, João Guilherme Silva, decidiu se pronunciar em seu perfil do Instagram na tarde desta segunda-feira (28).

VEJA MAIS

João Guilherme repostou um story na rede social, em que pede para as pessoas se informarem sobre o processo da fila de transplante de órgãos antes de falar qualquer coisa sobre o assunto. Ele também publicou um vídeo em que conta a história de superação da enteada, Anne, filha de sua namorada, Schynaider Moura. Assista:

“Nossa família tem reunido histórias de pessoas que também passaram pelo transplante de órgãos e hoje, graças à doação, têm uma vida plena. Seguimos na luta, galera”, escreveu ele em um trecho de publicação.

Anteriormente, o Ministério da Saúde emitiu uma nota explicando a prioridade de Faustão. Segundo o órgão, ele teria recebido o transplante rapidamente devido a sua condição grave

"Ele recebeu um coração após constatada a compatibilidade necessária para o procedimento, assim como os outros sete transplantados", disse o ministério.

O órgão explicou que a ordem de preferência obedece a critérios técnicos, como tipagem sanguínea, compatibilidade de peso e altura, compatibilidade genética e critérios de gravidade.