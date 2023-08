Com novo coração transplantado, Faustão recebe mensagens de solidariedade nas redes sociais

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, recebeu, no último domingo, 27, no hospital Albert Einstein, em São Paulo, um novo coração doado e foi submetido a uma cirurgia de transplante do órgão. Os médicos afirmaram no fim da tarde que encerraram "com sucesso" o procedimento. Nas redes sociais, o nome de Faustão logo passou a figurar entre os assuntos mais comentados, com uma onda de apoio enviado, desejando que o apresentador se recupere.

“Que Faustão tenha uma excelente recuperação e que daqui uns meses possa ser um dos porta-voz da campanha de divulgação de órgãos”, diz uma publicação. “O verdadeiro domingão do Faustão é este em que o apresentador foi submetido a transplante de coração. Que seja breve e exitosa a recuperação”, comemora outra postagem.

Internação do apresentador

O apresentador estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital desde o dia 5 de agosto, tratando uma insuficiência cardíaca e fazendo diálise. Por isso, entrou na fila do transplante para receber um novo coração. O quadro de saúde dele o colocava como prioridade na fila de transplantes, o que se comprovou com a rapidez da chegada do novo órgão.

Segundo nota do hospital, "a cirurgia aconteceu no início da tarde e durou cerca de duas horas e meia. O procedimento foi realizado com sucesso e Fausto Silva permanece na UTI, pois as próximas horas são importantes para acompanhamento da adaptação do órgão e controle de rejeição".

Confira a mensagem deixada pelo filho de Fausto Silva nas redes sociais:

