Helicóptero que transportou o novo coração de Faustão saiu de um estádio de futebol

No domingo (27), o novo coração de Faustão saiu de Santos em direção a São Paulo de helicóptero, em uma ação conjunta entre autoridades e a equipe do Hospital Albert Einstein. A aeronave, transportando o órgão, decolou do estádio de futebol da Portuguesa Santista por volta das 12 horas.

A Polícia Civil e a Portuguesa Santista trabalharam juntas para viabilizar a operação de transporte do coração, doado por um hospital da região. Em um comunicado enviado ao Metrópoles, as autoridades explicaram que não foi a primeira vez que usam o estádio para fazer esse transporte e que a identidade do paciente que irá receber o órgão é, na maioria das vezes, preservada.

"A solicitação nesses casos é feita pela Polícia Civil. Coube ao clube apenas autorizar o pouso, como já autorizamos em outras situações. Muitas vezes não nos é passada a informação sobre quem receberá o órgão. O importante é salvar as vidas. Estamos à disposição. O Einstein foi acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo, quando foi iniciada a avaliação sobre a compatibilidade do órgão, levando em consideração o tipo sanguíneo B", disse.

A cirurgia de transplante cardíaco, que teve início no início da tarde desse domingo, durou cerca de 2h30. O Hospital Albert Einstein divulgou uma nota afirmando que a operação foi um sucesso.

(*Hannah Franco, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)