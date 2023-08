Funções do novo coração de Faustão estão 'de acordo com o esperado', diz boletim médico

Um boletim médico divulgado à imprensa na tarde desta segunda-feira (28), afirmou que o ex-apresentador Faustão, recém transplantado, está estável e respirando com auxílio de ventilação mecânica.

Segundo com o documento emitido pelo Hospital Israelita Albert Einstein, onde Fausto Silva está internado, as funções do coração dele estão “de acordo com o esperado para as primeiras 24 horas”.

"O paciente Fausto Silva, que foi submetido ontem, dia 27 de agosto, a um transplante de coração no Hospital Israelita Albert Einstein, permanece na Unidade de Terapia Intensiva sob sedação e respirando com auxílio de ventilação mecânica. Seu estado clínico é estável e as funções do coração estão de acordo com o esperado para as primeiras 24 horas", reiterou a nota.