‘Spoiler’ de novo filme sobre Caso Richthofen é divulgado e Carla Diaz surpreende com atuação

O seviço de streaming Amazon Prime Video liberou, nesta segunda-feira (28), a primeira imagem de Carla Diaz como Suzane von Richthofen em ''A menina que matou os pais — A confissão'', o terceiro filme sobre a história do assassinato do Casal Von Richthofen. A data de estreia ainda não foi confirmada, mas estima-se que ele chegue ao catálogo no dia 27 de outubro.

A cena mostra o enterro dos pais de Suzane. Carla Diaz aparece usando roupas pretas e chorando no velório exatamente como mostraram as TVs à época do crime. Aparecem os atores Leonardo Bittencourt (Daniel Cravinhos), Kauan Ceglio (Andreas, irmão de Suzane), Daniel Alvim (tio) e Lisandro di Prospero (padrinho). Confira:

O novo longa trará detalhes do caso que, até então, são desconhecidos do público e vai focar no cenário pós-crime e no julgamento dos três envolvidos.