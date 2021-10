Após polêmica, faculdade nega tratamento de 'celebridade' à Suzane von Richthofen

No último sábado, uma aluna anônima da Faculdade Anhanguera publicou em suas redes que Suzana von Richthofen, acusada de ter matado os próprios pais, foi tratada como celebridade em seu primeiro dia de aula. A postagem teve extrema repercussão nas redes sociais, e automaticamente, muitas pessoas começaram a criticar a postura educacional da instituição.

VEJA MAIS:

Nesta segunda-feira (11), a faculdade emitiu uma nota dizendo que "não procedem as informações que têm sido divulgadas em redes sociais e na imprensa a respeito da rotina da unidade de Taubaté." No texto, a instituição expõe que "não houve aulas em razão de um ciclo de palestras."

A Anhanguera ressaltou também que todos os alunos são tratados de forma igual e que "as atividades desenvolvidas em classe são estritamente acadêmicas.”

Na postagem polêmica, a aluna ressaltou o comportamento da assassina: "Toda cínica, muito simpática".

Suzane von Richthofen que está pagando uma pena de 39 anos por matar os próprios pais, ganhou direito de estudar e fazer faculdade. Após os estudos, no turno da noite, ela volta ao cárcere na penitenciária de Tremembé, em São Paulo.

Nota

“A Faculdade Anhanguera informa que não procedem as informações que têm sido divulgadas em redes sociais e na imprensa a respeito da rotina da unidade de Taubaté. No período de avaliação, na semana passada, as provas foram aplicadas remotamente, conforme autorizado pelas portarias 343 e 395 de 2020 do Ministério da Educação/MEC. Nesta semana, não houve aulas em razão de um ciclo de palestras, também todas realizadas de forma online. A Faculdade Anhanguera ressalta que todos os alunos são tratados de forma igual e que as atividades desenvolvidas em classe são estritamente acadêmicas.”