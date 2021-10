Suzane von Richthofen é tratada como celebridade na faculdade

Suzane von Richthofen que está pagando uma pena de 39 anos por matar os próprios pais, ganhou direito de estudar e fazer faculdade. Após os estudos, no turno da noite, ela volta ao cárcere na penitenciária de Tremembé, em São Paulo.

O assunto tem dado o que falar, principalmente pela crueldade do crime em que ela está envolvida. Suzane cursa Biomedicina na Universidade Anhanguera.

O que chamou atenção esta semana, foi uma suposta colega de classe que expôs como foi o primeiro dia de aula de Suzane. Segundo a aluna anônima, ela teria sido apresentada pelos professores como uma verdadeira celebridade: “Olha só quem está aqui!”.

“Ela chegou falando com todo mundo, toda cínica, muito simpática. E o pessoal babando o ovo dela, pedindo autógrafo no caderno com como se fosse uma celebridade”, expôs a anônima.