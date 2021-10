Com aulas presenciais, Suzane Richthofen é mantida em cela isolada para evitar covid em presídio

Em setembro, Suzane Richthofen, que foi condenada a 39 anos de prisão pela morte dos pais, começou a frequentar as aulas presenciais da faculdade de biomedicina. Desde então, ela passou a cumprir um isolamento, sendo mantida em uma cela privada para evitar disseminação de covid-19 entre as outras presas. As informações são do G1.

Segundo a apuração, a presa já teve covid e o isolamento é devido a ela ter contato com pessoas de fora do lugar. A medida será mantida até o fim da pandemia, seguindo os protocolos de segurança da Secretaria da Administração Penitenciária. Além do isolamento, Suzane deverá apresentar um boletim de presença e notas, como forma de demonstrar o aproveitamento do curso. Em nota, a pasta informou que todas as presas já foram vacinadas, no mínimo, com a primeira dose e que, atualmente, não há nenhum caso de suspeita da doença no presídio.

Inicialmente, Suzane conseguiu autorização para cursar faculdade de farmácia, mas, devido a primeira opção não fechar uma turma na universidade de Taubaté, ela mudou para biomedicina. No primeiro dia de aula, ela foi para a faculdade em um carro de aplicativo com a sua advogada e deixou o local por volta das 21h50. Ela é monitorada por uma tornozeleira eletrônica, confira: