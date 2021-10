Não é só Suzane Von Richthofen! Veja 7 filmes brasileiros sobre crimes reais que chocaram o Brasil

Após a repercussão dos filmes 'A Menina que Matou os Pais' e 'O Menino que Matou meus Pais', produções lançadas pela Amazon Prime que abordam o assassinato dos pais de Suzane Von Richthofen a mando da filha, a busca do público por filmes baseados em crimes reais cresceu. Pensando nisso, separamos sete produções brasileiras do gênero que vão te fazer ficar com os olhos vidrados na TV.

Confira:

1 - O Bandido da Luz Vermelha

Dirigido por Rogério Sganzerla, O Bandido da Luz Vermelha é um dos maiores clássicos do cinema brasileiro. O filme aborda a história por trás das invasões de mansões por Jorge Acácio Pereira da Costa, estrelado por Paulo Villaça. Com um jeito espalhafatoso e sedutor, ele invadia casas com uma lanterna vermelha. Onde assistir: Youtube.



2 - Elize Matsunaga - Era Uma Vez um Crime

Elize Matsunaga cumpre pena até hoje após esquartejar o marido, Marcos Matsunaga, em outro crime que chocou o Brasil. A história da criminosa ganhou um documentário com depoimentos da própria Elize, amigos, familiares e especialistas. Onde assistir: Netflix.



3 - Última parada 174

O sequestro do ônibus 174 que parou o Brasil no ano de 2000 ganhou duas produções, um filme lançado em 2008 e um documentário, de 2002. O filme narra a história de Sandro Barbosa, autor do crime e sobrevivente da Chacina da Candelária. Onde assistir: Youtube.



4 - Assalto ao Banco Central

Com nomes como Lima Duarte e Eriberto Leão, Assalto ao Banco Central narra a história do roubo realizado em 2005, em Fortaleza. O caso impressionou a população brasileira devido um túnel escavado ao longo de três meses. Onde assistir: Youtube.



5 - O Lobo Atrás Da Porta

O suspense é baseado no caso real de Neyde Maria Maia Lopes, que ficou conhecida após ser presa pelo sequestro e assassinato da filha de 4 anos anos do homem do qual era amante. Na obra, a personagem principal se chama Rosa e é interpretada por Leandra Leal. Onde assistir: Pode ser alugado no Youtube por R$ 6,90.



6 - Investigação Criminal

A série documental vem atraindo os olhares dos brasileiros por, em cada episódio, contar a história de um crime que chocou o Brasil. Maníaco do Parque, Isabela Nardoni e o próprio caso da Suzane Von Richthofen são acompanhados na produção. Onde assistir: Netflix.



7 - O Caso Evandro

Outra série documental que narra o crime que aconteceu na Guaratuba, no Paraná. O corpo de Evandro Ramos Caetano, de 6 anos, foi encontrado sem as mãos, cabelos e vísceras. Existem suspeitas de que a criança foi sacrificada em um ritual satânico. Onde assistir: Globoplay.