Cursando biomedicina, Suzane von Richthofen muda rotina de faculdade em SP

Alunos e professores de uma instituição particular de ensino superior localizada em Itapetininga, no interior de São Paulo, viram a rotina no local mudar com a chegada de uma nova aluna: Suzane von Richthofen, condenada, inicialmente, a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais. Após autorização judicial, ela pediu transferência de outro curso que vinha fazendo desde 2021 em Taubaté e ingressou no terceiro semestre do curso de biomedicina no Centro Universitário Sudoeste Paulista (UniFSP), na semana passada.

O diretor da faculdade e o coordenador do curso de biomedicina informaram aos professores e aos alunos, em sala de aula, sobre a chegada da nova aluna. Eles pediram que todos respeitassem Suzane, considerando que ela cumpre a pena determinada pela Justiça e que tem o direito de estudar. Também foi solicitado que evitassem tirar fotos da egressa da penitenciária de Tremembé.

VEJA MAIS

Apesar do pedido, desde sexta-feira (17) circularam imagens nas redes de Suzane nas dependências da faculdade. Além dessa orientação, a porta da sala que ela frequenta fica fechada durante todo o período da aula, para evitar que curiosos tentem avistá-la e tirar fotos. Segundo relatos, a chamada tem sido feita sempre ao fim da aula, às 22h, para que a sentenciada consiga provar à Justiça que frequenta as aulas.

Desde 2015, Suzane cumpria pena em regime semiaberto em Tremembé, no interior de São Paulo.