Suzane von Richthofen sai da prisão após Justiça conceder progressão para o regime aberto

Na cadeia desde 2002, condenada por matar os próprios pais, Suzane von Richthofen entrou no sistema aberto, por decisão da Justiça, e saiu da cadeia na tarde desta quarta-feira (11). As informações são do G1 Vale do Paraíba e Região.

Suzane cumpria pena há 20 anos e atualmente estava em um presídio em Tremembé, no interior de São Paulo.

Em nota, o Tribunal de Justiça informou que o caso corre sob segredo de Justiça, mas a concessão do regime aberto ocorreu após ser verificado o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela Lei de Execução Penal.

VEJA MAIS