Daniel Cravinhos quebra silêncio e fala sobre Suzane Richthofen

Daniel Bento, antes conhecido no Brasil, como Daniel Cravinhos, 42 anos, quebrou o silêncio sobre o caso Suzane Richthofen. Daniel, Cristian (irmão dele) e Suzane foram condenados pela morte do casal Manfred e Marísia, pais de Suzane, em 2002.

Em declaração, o ex-namorado de Suzane diz que não teria mais nada para falar com ela e que a história dele com a antiga namorada acabou em 31 de outubro de 2002, quando assassinaram o casal von Richthofen.

“Agora, ela [Suzane] é vítima de si mesma. Antes, tinha muita mágoa, raiva e tudo mais. No entanto, percebi que minha vida não andava para frente enquanto alimentava esses sentimentos negativos no coração. Sendo assim, se a encontrasse na rua, falaria ‘boa sorte na sua caminhada’. E mudaria de calçada”, conta.

“A ideia [de matar os pais] foi dela, mas não me eximo da responsabilidade. Uma pena foi a gente envolver o Cristian, que tentou melar o plano várias vezes”, afirma Daniel na entrevista.

Aliás, ele falou também sobre pesadelos que chegou a ter com o casal enquanto esteve preso. Segundo ele, os pesadelos passaram a ser sonhos.

“Hoje, o casal Richthofen aparece no meu sonho sempre fazendo coisas boas para mim. Outro dia sonhei com o Manfred e a Marísia me perdoando e apoiando o meu recomeço”, conta Daniel, que hoje trabalha com customização de motos.

Ele se diz arrependido. E afirma que a maior dor que sente ao falar do caso é pensar em Andreas, o irmão mais novo de Suzane. “Ele é a maior vítima disso tudo”, admite.

Andreas tinha 14 anos quando o crime aconteceu e chegou a falar em perdão época do julgamento. Mas Daniel sente que precisa encontrá-lo novamente.

“Esse perdão venceu porque ele era um garoto e hoje é adulto. Ainda não tive oportunidade de encontrá-lo depois que saí de Tremembé. O Andreas era meu irmão. Sonho com o dia em que terei um acerto de contas definitivo com ele. Ainda estou me preparando psicologicamente para procurá-lo, abraçá-lo e beijá-lo. Nem sei se tenho essa coragem. Só de pensar nele fico desestabilizado emocionalmente”, confessa.

As declarações foram publicadas no Instagram nesta segunda-feira (27) pelo jornalista Ullisses Campell.

Relembre o caso

Quando tinha pouco mais de 18 anos, Suzane Von Richthofen assassinou seus pais, com a ajuda de seu então namorado, Daniel Cravinhos, e do irmão dele, Cristian. Os dois rapazes subiram até o segundo andar da casa da família de Suzane e mataram Manfred e Marísia com marretadas na cabeça enquanto dormiam.

Após a condenação, Daniel recebeu a mesma pena que Suzane, enquanto Cristian foi sentenciado a 38 anos e 6 meses de detenção. No entanto, os irmãos Cravinhos foram transferidos para o regime aberto antes de Suzane.

No dia 11 de janeiro deste ano, Suzane deixou a Penitenciária Feminina 1 Santa Maria Eufrásia Pelletier de Tremembé (SP) e foi transferida para o regime aberto após uma decisão da Justiça.

