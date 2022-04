Veja quais signos podem dar certo no amor a partir da combinação do planeta Vênus

Quando o assunto é o amor não há um manual ou qualquer receita garantindo o passo a passo da relação. O que é senso comum é que a boa vontade e a disposição garantem chances para permanência e a formação de um par perfeito. Na Astrologia, quem detalha como cada indivívíduo reage ao lado do amado(a) é o planeta Vênus, no Mapa Astral. Se é de conhecimento qual signo pertence o seu planeta Vênus, bem como o da pessoa amada, confira algumas combinações que tem tudo para dar certo.

VEJA MAIS

Vênus em Áries

Se o planeta Vênus estiver em Áries, é possível que você goste de jogos e iniciativas. Não deixa de lado uma competição. É uma pessoa que precisa de estímulos e tem que ver se não está perdendo tempo na relação. Nos relacionamentos, vira a página rápido e não deixa de lado a força de vontade e a coragem emocional para o futuro relacionamento.

Boas combinações para Áries, a partir do Planeta Vênus: Áries; Gêmeos e Leão.

Vênus em Touro

Se o planeta Vênus estiver em Touro, é possível que a pessoa precise de conforto e segurança na relação. O encanto está também na forma como a outra pessoa estimula os seus sentidos (tato, paladar, audição, olfato e visão). Alguém de Touro busca tranquilidade, não aceita jogos e se magoa fácil. Busca envolvimento duradouro e de trocas.

Boas combinações para Touro, a partir do Planeta Vênus: Touro; Câncer; Virgem.

Vênus em Gêmeos

Se o planeta Vênus estiver em Gêmeos prepare-se, porque a pessoa quer diversão e sociabilidade. Os geminianos em Vênus gosta de curtir umas festas e viagens. Em relacionamento é curiosa(o), curte conversar e se apaixona com situações que estimula a mente e os pensamentos. Não é superficial e gosta de pessoas mais intelectuais.

Boas combinações para Gêmeos, a partir do Planeta Vênus: Gêmeos; Libra e Aquário.

Vênus em Câncer

Se o planeta Vênus estiver em Câncer, a pessoa busca momentos e encontros suaves e com sinceridade. Tem a vontade de zelar pelo outro. Criatividade e intuição não vão faltar. Buscam segurança nos parceiros e curtem interpretar os pensamentos a partir de longas conversas.

Boas combinações para Câncer, a partir do Planeta Vênus: Câncer; Escorpião e Peixes.

Vênus em Leão

Se o planeta Vênus estiver em Leão, a pessoa gosta de ser apreciada e receber elogios sinceros nos relacionamentos. Fala o que vem do coração, curte brincadeiras e se preocupa com o bem estar do outro. Vai adorar ter alguém para cuidar, além de dormir e acordar com as borboletas no estômago intensamente.

Boas combinações para Leão, a partir do Planeta Vênus: Touro; Libra e Peixes

Vênus em Virgem

Se o planeta Vênus estiver em Virgem, a pessoa busca sinceridade e estabilidade emocional. Observador(a), quem é desse signo curte agir com modéstia, sensualidade e aprecia o toque na relação. Prefere trocas afetivas com pessoas elegantes e intelectuais. Faz de tudo para salvar o relacionamento.

Boas combinações para Virgem, a partir do Planeta Vênus: Touro; Capricónio e Virgem.

Vênus em Libra

Se o planeta Vênus estiver em Libra, a pessoa busca inteligência e instabilidade emocional. Sua motivação é encontrar o sucesso também em um relacionamento perfeito. Leva firme a ideia dos amores na mesma intensidade. Gosta de viver em harmonia, não curte entrar em discussões e faz de tudo por um final feliz.

Boas combinações para Libra a partir do Planeta Vênus – Libra; Aquário e Leão.

Vênus em Escorpião

Se o planeta Vênus estiver em Escorpião, a pessoa prefere relacionamentos provocantes e ousados. É atraído pelo mistério e não curte nada superficial. Tende a não demonstrar seus sentimentos, por temer perder o controle e aguenta o ciúme na relação, para viver em harmonia.

Boas combinações para Escorpião, a partir do Planeta Vênus: Peixes; Câncer e Virgem.

Vênus em Sagitário

Se o planeta Vênus estiver em Sagitário, a pessoa busca um parceiro(a) com uma boa dose de espontaneidade e aventura. Não adianta vir com rotina. Tende a se apaixonar à primeira vista, como se cada romance fosse uma nova aventura, porém ama a liberdade. É alguém que se dedica a descobrir um novo potencial amoroso e sexual nos relacionamentos.

Boas combinações para Sagitário a partir do Planeta Vênus: Sagitário; Aquário e Leão.

Vênus em Capricórnio

Se o planeta Vênus estiver em Capricórnio, a pessoa espera determinação e segurança nos relacionamentos. É possível que busque um parceiro(a) mais centrado e realista, com metas de vida. Curte momentos de trocas, limites e respeito. Nomalmente, as pessoas com Vênus neste signo buscam maturidade emocional e devem aprender a demonstrar ser mais acessíveis.

Boas combinações para Capricórnio, a partir do Planeta Vênus: Touro; Caprocórnio e Virgem.

Vênus em Aquário

Se o planeta Vênus estiver em Aquário, a pessoa busca companhia amigáveis e imprevisíveis. Este zodíado, quando Vênus, quer romper o tradicional e foge de todos os status que a sociedade dita. Leva sério a ideia de liberdade e tolerância. Não é fácil de se apaixonar e normalmente não tem tanto apego a opinião dos outros, no que se refere relacionamentos afetivos. É alguém que ama ter novas experiências e garantir o senso de limite nas relações.

Boas combinações para Aquário, a partir do Planeta Vênus: Libra; Gêmeos e Sagitário.

Vênus em Peixes

Se o planeta Vênus estiver em Peixes, a pessoa busca relações com entrega emocional e encontros sensíveis. É cauteloso(a), prefere analisar as opções antes de se entregar em um relacionamento e acredita no poder das energias para relação dar certo. Tem facilidade para conexões com o próximo e empatia.

Boas combinações para Peixe, a partir do Planeta Vênus: Touro; Peixe e Sagitário