Signo: confira as previsões do tarot para o mês de abril de 2022

O tarot do mês de abril mostra as previsões dos arcanos para todos os signos. A energia geral do mês tem a carta A Justiça. O arcano pede reflexão sobre tomada de decisões de forma justa e busca de equilíbrio e reconhecimento em todas as áreas. É a carta do destino cármico que cobra sabedoria nas atitudes e decisões importantes. Honestidade e diálogo serão ainda mais importantes nas relações. Pergunte-se: como realizar escolhas mais equilibradas e lidar com as consequências?

Energia geral do mês pede reflexão sobre tomada de decisões (Alynne Cid / O Liberal) (Alynne Cid / O Liberal)

Confira as previsões para cada signo:

Áries (21/03 - 20/04)

A carta O pendurado traz a necessidade de buscar novas alternativas para sair da sensação de estagnação. Ajustes ou mudanças podem ajudar a recuperar a harmonia na carreira ou nas relações amorosas.

Touro (21/04 - 20/05)

A carta O Louco traz disposição para buscar independência e novos contatos e projetos, cuidado com atitudes imaturas e impulsivas, é necessário avaliar e planejar ações para que tragam os melhores resultados.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

A carta A Sacerdotisa reforça a intuição e meditação para equilibrar emoções e tomar decisões para expandir projetos e relações. Há boa espiritualidade e desenvolvimento da sabedoria interior. Atenção à comunicação nas relações.

Câncer (21/06 - 22/07)

A carta O Papa favorece estudos e trabalho em projetos de longo prazo. O arcano pede paciência no diálogo com a família e os amigos, além de fortalecer a espiritualidade.

Leão (23/07 - 22/08)

A carta Os Amantes traz o conselho de se posicionar e tomar decisões, seguindo o coração e seus princípios, para não perder oportunidades de prosperar na carreira. Nas relações, a paixão está aflorada.

Virgem (23/08 - 22/09)

A carta O Mundo traz a plenitude ou a busca da satisfação completa e da estabilidade na carreira e relações. Sinaliza o fechamento positivo de um ciclo e o avanço para um novo com muita prosperidade.

Libra (23/09 - 22/10)

A carta A Lua pode trazer insegurança, dúvidas e mistérios sobre a carreira ou relação. Cuidar da autoestima, reforçar a intuição e o amor-próprio serão de grande ajuda. Criatividade e sedução estarão afloradas.

Escorpião (23/10 - 21/11)

A carta O Diabo pede reflexões sobre as próprias sombras e tentações para encontrar o equilíbrio nas relações e projetos, prevenindo cair em manipulações ou atitudes impulsivas.

Sagitário (22/11 - 21/12)

A carta A Lua pode trazer insegurança, dúvidas e mistérios sobre a carreira e relação. Cuidado com a autoestima e reforço da intuição serão importantes. Momento de valorização da comunicação clara e amistosa para prosperar.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

A carta O Eremita traz energia mais voltada para atividades individuais e de carreira. Fugindo da agitação, haverá vontade de se isolar e se cuidar mais sozinho ou fazer um programa em casa a dois.

Aquário (21/01 - 19/02)

A carta A Sacerdotisa reforça a intuição e meditação para equilibrar emoções e tomar decisões para expandir projetos e relações. Há forte espiritualidade e desenvolvimento da criatividade. Atenção aos sonhos reveladores.

Peixes (20/02 - 20/03)

A carta O Mundo traz a plenitude ou a busca da satisfação completa e da estabilidade na carreira e relações. Há dedicação e profundidade emocional para o fechamento e abertura de ciclos.