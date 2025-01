Billie Eilish pode ser atração principal do Global Citizen em Belém durante a COP 30

A possibilidade de Billie Eilish se apresentar em Belém como atração do Global Citizen durante a COP 30, em novembro de 2025, está causando alvoroço nas redes sociais. A especulação começou após o portal de fãs Info Billie Brasil, reconhecido oficialmente pela cantora e sua equipe, divulgar que o festival estaria em negociações com a artista para trazê-la ao Brasil.

O Global Citizen, conhecido por unir música e causas sociais, será realizado pela primeira vez no Brasil, e a capital paraense foi escolhida como sede. O evento acontecerá em paralelo à COP 30, entre os dias 10 e 21 de novembro.

Assim como em outras edições do festival, os ingressos deverão ser gratuitos, e os participantes poderão garantir suas entradas ao realizar ações sociais promovidas pela organização. Além de Billie Eilish, rumores apontam que a banda britânica Coldplay também pode fazer parte do line-up.

Até o momento, os organizadores do festival não divulgaram nenhuma confirmação oficial sobre a presença de Billie Eilish ou outros artistas no evento.

A cantora esteve no país em 2023 como uma das atrações principais do Lollapalooza, em São Paulo, onde bateu recorde de público. Após esse sucesso, a cantora anunciou a turnê "Hit Me Hard And Soft" para 2024, mas sem incluir datas para a América Latina. No entanto, a turnê se estenderá até o final de 2025, o que coincide com as datas dos eventos no Pará.

Pedido de fã paraense

Em março de 2023, durante sua visita ao Brasil, Billie Eilish participou de uma entrevista para o programa Fantástico e respondeu a perguntas enviadas por fãs brasileiros. Um dos vídeos que ganhou destaque foi de um fã paraense, Paulo Alexandre, de Belém, que fez um pedido comovente à cantora. Ele perguntou se ela poderia fazer um show gratuito para seus fãs brasileiros que não têm condições financeiras de pagar por ingressos.

"Você poderia fazer um show de graça para os seus fãs pobres brasileiros?", perguntou o paraense.

"Queria encontrar um jeito! Quando eu era criança, nunca ia ver meus artistas favoritos, porque não tinha grana. Eu detesto saber que agora sou uma artista que muita gente não tem dinheiro pra ver", afirmou a cantora. Ela ainda completou: "Queria viver em um mundo em que o dinheiro não fosse importante."

Confira o trecho:

Após a repercussão do possível show em Belém, internautas resgataram o trecho da entrevista e começaram a agradecer ao jovem paraense que fez o pedido. "A Billie Eilish escolheu fazer um show em Belém por causa do Paulo Alexandre", escreveu um fã nas redes sociais.

Quem é Billie Eilish?

Billie Eilish, 22 anos, venceu o Grammy e o Oscar com música de "Barbie" (Reprodução / Instagram)

Billie Eilish nasceu em 18 de dezembro de 2001, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Filha dos artistas Maggie Baird e Patrick O'Connell, cresceu em um ambiente artístico e começou a trilhar seu caminho na música ainda jovem.

Com o apoio de seu irmão mais velho, Finneas O'Connell, Billie gravou em 2015 sua primeira música, Ocean Eyes, que rapidamente se tornou um sucesso na internet. O single abriu portas para sua carreira, levando-a a assinar contrato com uma gravadora e lançar sucessos como Bored, parte da trilha sonora da série 13 Reasons Why, e Bad Guy, que alcançou o topo das paradas globais.

Seu álbum "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", lançado em 2019, consolidou sua posição como uma das maiores artistas da geração. Desde então, Billie acumula prêmios, incluindo 7 Grammy Awards, 2 Oscar, e diversos recordes no Guinness World Records.

Em 2024, Billie lançou o single Birds Of Feather, parte do álbum "Hit Me Hard and Soft". A música foi a mais reproduzida no Spotify ao longo do ano, registrando mais de 1,7 bilhão de streams.

