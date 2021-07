Tommy Dorfman, de '13 Reasons Why' revela ser mulher trans

Tommy Dorfman, que viveu o papel de Ryan Shaver na série "13 Reasons Why" revelou ser uma mulher trans. Ela deu detalhes sobre o processo de transição, que ocorreu ao longo de um ano privada. O anúncio público foi feito em entrevista à Revista Time, veiculada nesta quinta-feira, 22. A atriz decidiu preservar o nome de batismo e espera conseguir papéis femininos. "É impossível para mim separar minha transição pessoal e profissional porque meu rosto e meu corpo estão ligados à minha carreira".

"Eu vejo hoje como uma reintrodução minha como uma mulher, tendo feito uma transição médica. Se assumir é sempre visto como uma grande revelação, mas eu nunca fui não assumido. Hoje, é sobre clareza: eu sou uma mulher trans. Meus pronomes são 'ela' e 'dela'. Meu nome é Tommy", disse.

"Eiu aprendi, como uma figura pública, que minha recusa em esclarecer pode me privar do controle sobre a minha própria narrativa. Com essa transição médica, têm acontecido discursos sobre o meu corpo e começou a ser muito pesado".

"Eu não vou mudar meu nome. Eu fui nomeada por causa do irmão da minha mãe, que morreu um mês depois que eu nasci, e eu me sinto muito conectada a esse nome, a um tio que me segurou quando estava morrendo. Essa é uma evolução do Tommy. Estou me tornando mais Tommy", afirmou.

"Eu sou mais conhecida por interpretar um poeta gay mal intencionado e temia que, ao fazer a transição ativa em minha vida pessoal, perderia a carreira que me disseram que eu deveria ter. Mas não estou mais interessada em interpretar papéis masculinos - exceto talvez de um jeito 'Cate Blanchett vivendo Bob Dylan' (no filme 'Não Estou Lá')".