Billie Eilish faz revelação sobre vida sexual: ‘Estive apaixonada por garotas toda a minha vida’

Sempre discreta sobre relacionamentos e sua vida sexual, a cantora Billie Eilish, de 22 anos, decidiu abrir o jogo. A artista revelou gostar de mulheres em entrevista exclusiva à revista "Rolling Stone" para a divulgação de seu novo álbum, "Hit me Hard and Soft", que será lançado no dia 17 de maio.

Questionada sobre uma das faixas, ela contou ter escrito a canção depois de um encontro revelador com uma mulher. "Eu estive apaixonada por garotas durante toda a minha vida, mas simplesmente não entendia”, conta ela.

Mesmo se abrindo aos poucos sobre a vida amorosa, a artista disse estar irritada com a maneira como ela se “assumiu” ganhou manchetes na imprensa. "Eu nunca planejei falar sobre minha sexualidade, em um milhão de anos. É realmente frustrante para mim que isso tenha surgido”, acrescenta.

Em dezembro do ano passado, a cantora falou sobre a atração por mulheres em entrevista à revista "Variety". “Nunca senti que pudesse me relacionar muito bem com as meninas”, disse ela. "Eu as amo muito. Eu as amo como pessoas. Sinto-me atraída por elas como pessoas. Sinto-me atraída por elas de verdade".

Com o “segredo” oficialmente revelado, a cantora aparenta estar muito mais confortável para falar sobre sua vida sexual. Na entrevista, Billie comentou abertamente sobre prazer e revelou que se masturbar em frente ao espelho ajuda em sua autoestima.

"Em parte porque é quente, mas também me faz ter uma conexão tão crua e profunda comigo mesma e com meu corpo, e ter um amor pelo meu corpo que nunca tive”, completa ela.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)