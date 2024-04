Billie Eilish coloca fãs nos 'Melhores Amigos' do Instagram; web reage

A cantora norte-americana Billie Eilish surpreendeu ao adicionar os fãs nos “Melhores Amigos” do Instagram. Billie colocou os mais de 110 milhões de seguidores no grupo exclusivo da plataforma e surpreendeu a web nessa quinta-feira, 04. Internautas teorizam o lançamento de nova música ou álbum inédito.

“Falem o que quiser, nada muda o fato de que eu estive nos melhores amigos da Billie”, disse uma fã no X (Twitter). A cantora, que não segue outras contas no perfil, publicou a foto de uma mão com o fundo azul.

Alguns usuários brincaram com a situação, relembrando o período que o Instagram ficou fora do ar. “Tá explicado porque o Instagram caiu ontem. Era a Billie Eilish colocando 110 milhões de seguidores simultâneos no ‘Close Friends’”, falou um internauta.

Confira a reação dos fãs de Billie Eilish

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)