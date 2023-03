Maisa Silva compartilha cliques ao lado de Billie Eilish: 'Foi tão bom falar com você'

Maisa Silva surpreendeu os fãs e seguidores ao compartilhar cliques com a cantora estadunidense Billie Eilish nesta sexta-feira (24). A apresentadora posou ao lado da artista que se apresenta hoje no Lollapalooza e contou que, em breve, os internautas vão poder assistir à entrevista que ela fez com Billie.

"Foi tão bom falar com você. Fiquem ligados porque a entrevista vai estar disponível em breve para vocês", escreveu a apresentadora brasileira.

