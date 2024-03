Facebook e Instagram fora do ar? Usuários são desconectados das redes sociais

Usuários das redes sociais da Meta, Facebook e Instagram foram surpreendidos no final da manhã desta terça-feira (05/03). Os dois deslogaram automaticamente seus usuários e não deixam mais as pessoas logarem em suas contas.

No X, diversos usuários relatam o problema e usam as hashtags em inglês #facebookdown e #instagramdown. Já no Instagram, algumas contas continuam ativas nos dispositivos, porém, o feed e os stories não são atualizados.

Enquanto isso, no Google, as buscas pelo assunto dispararam. No site DownDetector, que visualiza em tempo real problemas e falhas em todos os tipos de serviço online, indica que brasileiros passam pela pane em diversas regiões, conforme você vê na ilustração abaixo. O mapa de calor destaca Belém, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, Recife, Salvador, Curitiba e Porto Alegre.

Mapa de calor mostra as cidades onde usuários registraram problemas para acessar o Facebook e o Instagram (Reprodução Downdetector)

De acordo com portais de notícias de outros lugares do mundo, a falha atinge também países na América, Europa e Ásia. Especialistas acreditam em um "erro generalizado em servidores", já a Google Play Store e o YouTube também receberam relatos de problemas.