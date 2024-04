Billie Eilish anuncia novo álbum; veja o nome e data de lançamento

Billie Eilish anunciou em suas redes sociais, na última segunda-feira (08), seu terceiro álbum de estúdio. Intitulado "Hit me Hard and Soft", o novo projeto da cantora norte-americana está agendado para ser lançado no dia 17 de maio.

O perfil de Billie Eilish no Instagram, inclusive, tem repercutido nos últimos dias após ela incluir todos seus seguidores na lista de "amigos próximos desde o último dia 5. Com a novidade, a artista ganhou mais de 10 milhões na rede social.

Na noite do último domingo (07), um vídeo promocional foi postado no perfil de Billie, onde aparece a cantora submersa na água. A música que ecoava ao fundo chamou a atenção dos fãs brasileiros da cantora, pois notaram semelhanças com "Malandramente", uma faixa de funk do DJ e produtor Dennis que viralizou em 2016.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo sob supervisão da editora web de oliberal.com Felipe Saraiva)