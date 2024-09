Coldplay em Belém: confira 5 músicas da banda que viraram melody e 'rock doido'

Com a proximidade da confirmação de show do Coldplay em Belém, como grande atração da COP 30, que será realizada em Belém em 2025, a expectativa dos fãs paraenses é cada vez maior. No entanto, o sucesso da banda britânica nas festas de aparelhagem já é antigo, com diversas versões adaptadas ao ritmo paraense.

Desde que a especulação sobre a vinda da banda ganhou força, o interesse pelos hits do Coldplay aumentou. No Pará, é comum que grandes sucessos internacionais ganhem novas roupagens em versões de melody e rock doido, com batidas aceleradas e letras em adaptadas em português.

Algumas das músicas mais famosas da banda já ganharam versões paraenses que se tornaram verdadeiros hinos nas festas de aparelhagem. Pensando nisso, listamos cinco músicas do Coldplay para "endoidar" até a COP 30.

1. Volta pra Mim - Banda Sabor de Mel

Essa versão já está na boca do povo paraense e viralizou nas redes sociais desde que surgiram os rumores sobre o Coldplay em Belém. A faixa "Volta pra Mim", da Banda Sabor de Mel, é uma adaptação em português da música "Trouble", lançada no álbum "Parachutes" (2000).

O refrão “Ou não, ou sim / Espero por você, volte pra mim” é facilmente reconhecido nas playlists locais e sempre aparece em festas de aparelhagem.

▶ Confira a versão paraense:

▶ Confira a versão original:

2. A Sky Full Of Stars - Everton DJ

Lançada em 2014 no álbum "Ghost Stories", "A Sky Full Of Stars" rapidamente se tornou um hit mundial e, no Pará, ganhou uma versão especial. Everton DJ, junto com o Lucas DJ, transformou a música em um rock doido mais acelerado, com o ritmo intenso das aparelhagens.

Essa versão, lançada este ano, caiu no gosto dos paraenses e já é uma das mais tocadas nas festas, surfando na onda da possível vinda do Coldplay para a cidade.

▶ Confira a versão paraense:

▶ Confira a versão original:

3. Acoxadinho do DJ - Banda LP

Outro clássico do Coldplay que foi transformado em melody é a faixa "Clocks", do álbum "A Head Full of Dreams" (2002). A Banda LP adaptou a música para um estilo dançante, com o nome de "Acoxadinho do DJ", que também se tornou indispensável nas festas de aparelhagem.

O ritmo envolvente da versão paraense faz com que seja quase impossível ouvir sem querer dançar aquele arrocha tradicional.

▶ Confira a versão paraense:

▶ Confira a versão original:

4. Viva La Vida - DJ Ivan Macêdo

Um dos maiores sucessos da carreira do Coldplay, "Viva La Vida", lançado em 2008 no álbum "Viva la Vida or Death and All His Friends", também recebeu uma versão paraense. O DJ Ivan Macêdo criou um rock doido poderoso, com batidas intensas e o toque característico do tecnomelody.

A versão remix de Viva La Vida é tão boa quanto a original e conquista o público paraense.

▶ Confira a versão paraense:

▶ Confira a versão original:

5. Paradise - DJ Hud O Brabo

Recentemente, o hit "Paradise", lançado em 2011 e famoso pelo videoclipe, ganhou uma versão em rock doido pelas mãos do DJ Hud O Brabo. A versão paraense da faixa, lançada em 2022, virou sensação no TikTok, com muitos paraenses brincando que essa será uma das músicas tocadas no aguardado show da banda em Belém.

O remix já se tornou um dos maiores sucessos das festas e continua em alta nas redes sociais.

▶ Confira a versão paraense:

▶ Confira a versão original:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)