Belém receberá festival com atrações internacionais na Pré-COP 30, diz colunista

Belém está prestes a se tornar um grande palco internacional da música, com a confirmação de um festival que promete agitar a capital paraense na véspera da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), marcada para novembro de 2025. O evento, que deve ser anunciado oficialmente pelo governador do Pará, Helder Barbalho, e por Roberto Medina, idealizador do renomado festival Rock in Rio, trará uma série de shows com atrações nacionais e internacionais.

A notícia foi revelada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, na manhã deste domingo (25/8), e gerou grande expectativa entre os paraenses. O festival ocorrerá em paralelo ao The Town, o festival ‘irmão’ do Rock in Rio, e promete transformar a cidade em um epicentro musical, atraindo turistas e entusiastas da música de todas as partes.