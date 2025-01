Veja os artistas que podem vir a Belém para o Global Citizen Festival, em novembro

Em 2025, o prestigiado Global Citizen Festival virá para a América Latina pela primeira vez, e a capital paraense será a responsável por receber o evento mundialmente reconhecido por unir música, ativismo e sustentabilidade. A edição deste ano será realizada em novembro, no Estádio Olímpico do Pará, durante as discussões climáticas da COP 30, e a expectativa para saber quais os artistas internacionais que virão a Belém já toma conta da população paraense e de todo o mundo.

A estreia do festival na América Latina será em um momento simbólico para a Amazônia, pois irá destacar a região como epicentro das discussões climáticas globais. Realizado em Nova York desde 2015, o evento já visitou outros países, mas a escolha da capital paraense para 2025 reforça a urgência na preservação da maior floresta tropical do mundo e sua importância no combate às mudanças climáticas.

Entretanto, enquanto o mundo se prepara para este momento histórico, cresce a expectativa do público pela divulgação das atrações que farão parte do line-up deste ano. Conhecido por levar alguns dos maiores nomes da música internacional, o Global Citizen Festival já levou o mesmo artista para dois ou mais festivais diferentes, por exemplo: Beyoncé, Coldplay, Demi Lovato, Ed Sheeran e Metallica, o que tem aumentado as especulações de que essas e outras estrelas podem marcar presença em Belém. Além disso, o festival também convida artistas regionais, tornando o evento ainda mais especial com a possibilidade de cantores renomados mundialmente dividirem o palco com talentos locais, reforçando o papel da música na união de culturas e causas.

Além de reunir artistas globais e locais, o Global Citizens Festival 2025 promete ser um espetáculo cultural e de conscientização. A programação incluirá a participação de líderes indígenas, por considerarem os seus saberes ancestrais fundamentais para a preservação ambiental, além de outras lideranças que irão representar comunidades amazônicas. A proposta do evento é amplificar as vozes que vivem na linha de frente da crise climática, como forma de promover a justiça social e ações concretas em prol de um futuro sustentável.

O principal nome especulado é da banda Coldplay, que já marcou presença em diversas edições com apresentações memoráveis. Sendo assim, a escolha de Belém para sediar o festival não é apenas estratégica, mas simbólica. Como alguns artistas já se apresentaram mais de uma vez no festival, a presença deles junto com as lideranças regionais, significa um marco na história da Amazônia e da cidade de Belém, que intensifica a sua luta por um planeta mais sustentável.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)