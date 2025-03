Astróloga prevê terremoto na Amazônia no ano da COP 30; veja o vídeo

Famosa por ser especialista e também considerada uma das mais respeitadas estudiosas de assuntos relacionados à espiritualidade, a escritora e taróloga Mônica Buonfiglio publicou recentemente em seu canal no Youtube, fez uma previsão bastante intrigante e que poderá afetar a população nortista: a de um possível terremoto na região da Amazônia.

A taróloga prevê a possibilidade de ocorrência do fenômeno ainda no primeiro semestre de 2025, especificamente, entre os meses de abril e maio. A leitura foi realizada via mapa e cartas e o resultado chocou a especialista. Veja:

"Eu acho que a gente pode ter um tremor na Amazônia e pode ser de grande escala, entre abril e maio, mas está dando um grau de terremoto", ressaltou Mônica durante a previsão.



É importante ressaltar que a COP 30 ocorrerá em novembro de 2025, em Belém. Na previsão, a astróloga não deixa claro qual seria o local do terremoto, se em alguma cidade brasileira como Belém, ou Manaus, ou em alguma área de floresta.

Confira aqui o vídeo na íntegra em que há a previsão:



Outras previsões para Belém do Pará

Ano passado, Mônica também fez um mapa astral para a cidade de Belém. Disse, inclusive, que a cidade 'vai virar queridinha do mundo' com a realização da COP 30.

VEJA MAIS





Quem é Mônica Buonfiglio?

Mônica Buonfiglio é conhecida por ter 67 obras publicadas e 21 Best-Sellers, tendo cerca de 10 milhões de cópias vendidas ao redor do mundo com temas como angelologia, oráculos, ufologia, história, espiritismo, astrologia e religiões afro-brasileiras.



(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob a supervisão de Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com.)