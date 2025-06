Coluna do Estadão: Governo Lula corre para vetar bolsonarista na relatoria da CPMI do INSS

O governo corre para evitar um relator bolsonarista na CPMI que investigará o escândalo do INSS, cuja criação foi autorizada ontem pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Após o Palácio do Planalto emplacar o senador aliado Omar Aziz (PSD-AM) na presidência do colegiado, cresceu a pressão para que um oposicionista relate a apuração. O posto ficará com um deputado. Governistas trabalham para que seja alguém do Centrão, e não um defensor do ex-presidente Jair Bolsonaro. O argumento é que, apesar de um senador da base ter sido indicado para a presidência, o cargo não ficará com um petista. Por isso, aliados do presidente Lula dizem não ver motivos para o relator ser bolsonarista.

URGÊNCIA. Ter o controle da CPMI se tornou ainda mais importante para o governo após as últimas pesquisas que mostraram a impopularidade de Lula. Como antecipou a Coluna, levantamento CNT/MDA apontou que, para 40,2% dos brasileiros, o País estará pior no fim do atual mandato do que estava quando o petista assumiu o Palácio do Planalto.

APOSTA. O governo espera recuperar aprovação com o ressarcimento de aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos em seus benefícios do INSS. Perder o comando da CPMI, portanto, poderia acabar com esse plano da gestão petista.

ME... O deputado Fernando Monteiro, presidente da comissão que analisa o novo consignado privado, reclamou que não consegue falar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele disse ter telefonado a Haddad há duas semanas, sem sucesso, e que segue sem resposta.

...ATENDE. "Os ministros não recebem os deputados. Aí está a razão das derrotas do governo", disse o parlamentar à Coluna. Procurada, a Fazenda não respondeu. O Congresso precisa aprovar a medida provisória em até três semanas para que o programa do governo Lula continue em vigor.

POR... Ao ser diplomado ontem como deputado federal, o ex-governador do DF Rodrigo Rollemberg (PSB) recorreu a um sonho que teve com o ex-presidente Juscelino Kubitschek, fundador de Brasília, para convencer o presidente da Câmara, Hugo Motta, a agilizar sua posse.

...FAVOR. No sonho, JK disse a Rollemberg que política deve ser feita com alegria e generosidade. "Já perdemos tempo demais. Vamos ter que trabalhar quadruplicado. Fazer 4 anos em 1 e meio", apelou o pessebista. Ele assumirá como deputado após o STF determinar mudança em regras das "sobras eleitorais".

MIRA. O secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Marivaldo Pereira, tem feito reuniões com parlamentares e reforçado a força-tarefa do governo Lula no Congresso para tentar avançar a tramitação da PEC da Segurança Pública. A proposta foi apresentada há dois meses pelo Palácio do Planalto.

APELO. "Em um contexto em que a segurança pública figura como a principal preocupação da população em todo o País, aprovar a PEC da Segurança Pública seria a contribuição mais sensata que o Congresso poderia dar a este tema", disse ele à Coluna.

VODCAST ?DOIS PONTOS' | Hoje sobre o atual sistema de Previdência

Victor Bernardes SulAmérica

"Caminhar para um modelo de capitalização na Previdência pode ser custoso. Fazer essa virada de chave vai tirar a renda de quem já está recebendo."

Gabriel Leal de Barros ARX Investimentos

"Não tem como manter a regra atual de indexação do salário mínimo. É inviável matematicamente. Isso vai precisar ser revisto no próximo governo."

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto e Iander Porcella, interino)