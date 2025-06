Isis Valverde exibe beleza em fotos de biquíni durante lua de mel na Itália

Durante sua viagem pela Itália, a atriz Isis Valverde chamou a atenção dos internautas ao publicar fotos de sua lua de mel com o empresário Marcus Buaiz. Na postagem feita neste domingo (15), a atriz apareceu usando diferentes modelos de biquíni.

Na legenda, Isis citou uma frase do poeta francês Arthur Rimbaud: “Ela foi encontrada! Quem? A eternidade. É o mar misturado ao sol."

Os registros compartilhados pela artista em uma rede social não passaram despercebidos, e Isis foi exaltada pelos cliques no mar e durante um passeio de barco. "Radiante", comentou uma seguidora. "Linda e elegante demais", elogiou outra. "A mulher é gata demais", escreveu uma terceira.

Mais de um mês após oficializarem a união no religioso, Isis Valverde e Marcus Buaiz embarcaram para a lua de mel na Itália, no último dia 5 de junho. O roteiro romântico incluiu paradas por destinos como Veneza, Sardenha, Milão e Portofino. Antes disso, o casal curtiu dias no luxuoso hotel Romazzino, em Porto Cervo — considerado o mais exclusivo da região. Símbolo de sofisticação, o local já foi escolhido por estrelas como Walt Disney, Beyoncé e George Clooney.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)