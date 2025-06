Mais de cinco toneladas de lixo são recolhidas após o Arrastão do Pavulagem

Mais de cinco toneladas de resíduos foram retiradas das ruas de Belém após o Arrastão do Pavulagem, neste domingo (15). A limpeza foi coordenada pela Ciclus Amazônia, responsável pela gestão de resíduos da capital paraense, que mobilizou uma força-tarefa com mais de 60 agentes e três caminhões de coleta para atuar ao longo do percurso do cortejo.A operação se repetirá nos próximos domingos de festejos juninos, com novos arrastões previstos para os dias 22 e 29 de junho e 6 de julho.

Os serviços começaram às 7h da manhã e seguiram até as 23h, organizados em três turnos. Além do trajeto do arrastão, também foram limpas as praças da República e Waldemar Henrique, que concentraram grande público durante o evento.

A ação assegurou que os espaços públicos fossem rapidamente limpos e devolvidos à população em boas condições de uso, contribuindo para a preservação do ambiente urbano durante as celebrações juninas.

“Nossas equipes foram mobilizadas com planejamento e agilidade para garantir que os espaços públicos fossem rapidamente limpos e devolvidos à população após um evento de grande porte como o Arrastão do Pavulagem. É um trabalho silencioso, mas essencial, que reforça nosso compromisso com a cidade e com a qualidade de vida das pessoas que vivem e circulam por Belém”, destacou Bruno Muehlbauer, diretor-presidente de Resíduos da Ciclus Ambiental.