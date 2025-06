VÍDEO: Mulher cai no vão entre barco e balsa durante trajeto para Festival de Parintins

Uma mulher, cuja identidade não foi divulgada, caiu no vão entre uma balsa e um barco a caminho do Festival Folclórico de Parintins. O acidente ocorreu no momento da contagem obrigatória de passageiros. Saiba mais sobre o caso a seguir:

O acidente quase fatal ocorreu na noite de quarta-feira (25) e a mulher caiu na brecha entre duas embarçãoes durante o procedimento padrão de vistoria na Capitania dos Portos A mulher escorrega e cai mo rio, como mostra o vídeo abaixo:

Veja o vídeo

Ela foi resgatada por mergulhador da Capitania dos Portos. O homem entrou na água imediatamente e conseguiu retirar a mulher com vida. Apesar do susto que comoveu todos os presentes, a vítima passa bem e recebeu os primeiros socorros no local.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)