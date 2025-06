Cunhã-Poranga do Caprichoso, paraense Marciele Albuquerque, convoca torcida do Pará

O Festival Folclórico de Parintins começa nesta sexta-feira (27), e a disputa entre os bois Garantido e Caprichoso promete agitar as três noites de apresentações no interior do Amazonas. A competição será dividida em 21 itens diferentes, com performances individuais e coletivas, incluindo o item 9: a Cunhã-Poranga Marciele Albuquerque, representante do Boi Caprichoso.

Nesta quinta-feira (26), Marciele, que nasceu no estado do Pará, enviou uma mensagem aos conterrâneos agradecendo o apoio e pedindo que continuem torcendo por ela.

Na reta final dos ensaios, a paraense reforçou seu carinho pelo público: "Oi, meu Pará! Quero agradecer a audiência de vocês. Continuem acompanhando, estou aqui e sou conterrânea também. Então continuem torcendo aí. É Caprichoso!"

No festival, a cunhã-poranga representa a "moça bonita" da aldeia, guardiã de seu povo e símbolo da força feminina expressa por meio da beleza. Ela incorpora a ancestralidade dos povos indígenas, refletindo a luta e o poder das mulheres nativas.

(Gustavo Vilhena, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, repórter web em Oliberal.com)